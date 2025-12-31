Síguenos en:
'Dibu' Martínez protagonizó una nueva polémica; así se encaró con hinchas de Arsenal

Después de la derrota de Aston Villa, por 4-1, en la Premier League, el guardameta argentino, 'Dibu' Martínez, no ocultó su molestia con lo que le dijeron algunos aficionados.

Por: AFP
Actualizado: 31 de dic, 2025
Discusión de Emiliano 'Dibu' Martínez con hinchas de Arsenal, tras partido de Premier League
AFP

