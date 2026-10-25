¿Qué pasa con Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero en el Medellín?; hay voz oficial en el DIM

Independiente Medellín no levanta su nivel en la Liga BetPlay 2026-II, y de paso este domingo sumó un nuevo golpe al perder 2-1 con su clásico rival, Atlético Nacional. Y en medio de la crisis del equipo 'poderoso', al técnico Amaranto Perea le consultaron sobre la actualidad de Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero, las dos figuras del plantel, quienes no están jugando.

Para iniciar, el DT del cuadro antioqueño dejó claro que en "el tema de Jackson, él viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, no se nos puede olvidar eso. Tú imagínate si Jackson está bien, con su categoría y con la necesidad que tenemos, el entrenador no lo va a convocar si no está", y de paso, no se inclinó en dar alguna fecha para que se estrene con el DIM, asegurando que "¿cuándo estará? Es muy difícil. Se le ha construido un plan, dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia. Los últimos días entrenó bastante bien, lo que pudo entrenar. Lo estamos cuidando, no puede hacer todo completo; hay algunas tareas que no puede hacer para no ser imprudentes".

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Ya sobre Juan Fernando Quintero, quien sí jugó algunos partidos pero se lesionó, explicó en "el caso de 'Juanfer', más de lo mismo. Son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Yo creo que, si está, lo tendremos ojalá para las finales, antes no estará", dejando claro que el mediocampista solo aparecería en cuadrangulares.

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Para terminar, Amaranto Perea dejó un mensaje claro sobre las novedades con Martínez y Quintero. "Me encantaría que esté. Obviamente, estos días en el entrenamiento hizo un par de goles que demuestran su categoría. No sé por qué lo de Jackson sigue generando cierta incertidumbre, pero la realidad con Juanfer y Jackson es la que acabo de contar", puntualizó el DT de Independiente Medellín.



Jackson Martínez, jugador del Medellín. Medellín.

En otro tema, y en medio del irregular momento del DIM, al exasistente técnico de Néstor Lorenzo le preguntaron sobre si está en riesgo su puesto. "Con relación a mi continuidad, no depende de mí. El club sabe lo que hemos hablado con ellos. Cuando ellos consideren que tiene que ser conmigo, no tienen problema; ellos lo saben. Y en el momento en el que yo sienta que no doy más, levantaré la mano", aseveró en la rueda de prensa.

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Eso sí, Amaranto Perea es consciente de la actualidad, pero declaró que "sigo creyendo que, haciendo lo de hoy, ganaremos los partidos que quedan. El margen de error se estrechó demasiado, pero seguimos con la fuerza suficiente como para pensar que, evidentemente, no nos podemos quedar por fuera de los cuadrangulares".