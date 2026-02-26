Revelan inédito video de la polémica falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar

El partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026 terminó en polémica por un gol anulado a Independiente Santa Fe por una falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar, de Atlético Nacional. El árbitro Diego Ulloa, sus asistentes y los jueces del VAR fueron los principales señalados, puesto que para muchos la acción fue completamente lícita y el tanto debió sumar al marcador. Sin embargo, en las últimas horas, en las redes sociales se filtró un nuevo video que mantiene en vilo las dudas sobre la determinación.

En estas imágenes se observa un pisotón de Rodallega sobre Haydar, eso sí, ambos se encuentran de espaldas y el delantero de Santa Fe viene sin perderle la mirada a la pelota. El defensor 'verdolaga' tan pronto siente el contacto cae sobre el gramado del estadio Nemesio Camacho El Campín. De esta manera, se suscita una nueva perspectiva de dicha jugada, ya que los focos estaban puestos en la parte de arriba, con un golpe sobre la espalda del zaguero.

Lo cierto es que Ulloa no convalidó la anotación y Nacional ganó 1-2 el encuentro.

¿Atraco? Pisotón de Rodallega a Haydar. pic.twitter.com/cEbEYvMtRm — Juan Valencia (@CamiloValenzia) February 26, 2026

¿Qué dijeron los protagonistas?

El primero en hablar fue César Haydar en rueda de prensa y que no dudó dar su punto de vista sobre la acción. "Me coloca el brazo en la espalda, el fútbol es de contacto, yo fui más vivo. Era un 50 y 50. Si el árbitro no la pitaba o no. Yo creo que fue falta, fue error mío al no haber cabeceado. Se he generado polémica por eso, pero al final fue falta", declaró.



Minutos más tarde, a Rodallega le consultaron por las palabras de Haydar y se sintió ofendido: "Ahí está. Quizás es la interpretación de él, es la opinión de él, me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero son cosas que si yo hablo lo que siento quizás me meto en un problema", sentenció el capitán de los 'cardenales'.