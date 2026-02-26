Síguenos en:
"En el fútbol femenino cambiaría el tema de los técnicos, no somos hombres, tenemos otras emociones"

"En el fútbol femenino cambiaría el tema de los técnicos, no somos hombres, tenemos otras emociones"

Esas fueron las palabras de Ana Maria Marković, internacional con Croacia y que juega en el fútbol estadounidense. Señaló las carencias estructurales que aún persisten en el fútbol femenino.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Ana Maria Marković, jugadora croata.
