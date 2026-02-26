"En el fútbol femenino cambiaría el tema de los técnicos, no somos hombres, tenemos otras emociones"

La futbolista Ana Maria Marković, reconocida por su talento al ser internacional con la Selección de Croacia y jugar en la USL Super League de los Estados Unidos, ha alzado la voz en las últimas horas para señalar las carencias estructurales que aún persisten en el fútbol femenino internacional.

Así fue como en una reciente intervención, la delantera del Brooklyn FC le puso el foco a tres pilares críticos en el balompié femenino: la salud médica, la seguridad frente a abusos y la educación fisiológica de los cuerpos técnicos.

Para Marković, la profesionalización en la rama femenina no se trata sólo de los salarios, sino de la integridad física de las jugadoras. La croata, de 26 años, denunció la falta de personal médico adecuado en muchos entornos competitivos.

Ana Maria Marković, jugadora croata. Foto Instagram

“Mi primer objetivo es la parte médica. Todos deberíamos tener los derechos médicos adecuados. Es importantísimo tener siempre al menos dos fisioterapeutas y un médico, porque ocurren cosas pequeñas, pero también algo más grande", expresó la internacional croata en en el 'Podcast The Players Network'.



Uno de los puntos más punzantes de las declaraciones de la exjugadora del Sporting Clube de Braga fue sobre la relación entre entrenadores y deportistas. Así fue como la artillera del Brooklyn FC abogó por un sistema que proteja a la futbolista de dinámicas de poder inapropiadas o abusivas que han manchado este deporte en los últimos años. Además, la croata sugirió una propuesta de cambio, una reforma en el sistema del cuerpo técnico, priorizando la presencia de entrenadoras y una formación ética rigurosa.

"Luego también cambiaría un poco el sistema del cuerpo técnico. Como ser entrenadora de mujeres, ¿sabes? Para mí, es fundamental contar con esta protección porque ya han ocurrido muchas cosas en nuestro deporte, como escuchar historias de entrenadores que tienen problemas con los jugadores. Y esto es algo que para mí está totalmente prohibido. Entonces, cambiaría el sistema en ese sentido, un poco como una pieza educativa de preparación de entrenadores, porque no somos hombres", indicó.

El argumento más pedagógico de Marković se centró en la fisiología femenina. Criticó que se pretenda entrenar a las mujeres bajo los mismos parámetros que a los hombres, ignorando factores biológicos clave como el ciclo menstrual y su relación con las lesiones (como las roturas de ligamento cruzado, tan comunes en el fútbol femenil).

"Tenemos otras emociones, Tenemos la menstruación, Tenemos las fases menstruales, ¿sabes? Como que hay que saber cómo tratarnos, hay que saber cómo trabajar con nosotras. Porque ¿cuántas lesiones ocurrieron con la menstruación? ¡Tantas! Por eso me centraría en la formación de los entrenadores", concluyó la delantera.

