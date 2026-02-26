Colombiano pasó de ser figura a rescindir su contrato en Brasil: "no mostraba interés en mejorar"

En el fútbol brasileño hay una gran colonia de jugadores colombianos que poco a poco se han ganado un espacio y se han convertido en habituales protagonistas. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que un reconocido volante 'cafetero' estaría próximo a cortar su contrato por decisión de su club. La prensa del país carioca apuntan a actitudes que no gustan en la interna de la institución.

“Gremio ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato del mediocampista Gustavo Cuéllar. El colombiano tenía contrato hasta finales de este año y se llegó a un acuerdo para adelantar su salida. Jugó menos de 30 partidos con el Tricolor en un año”, fue la información que reveló 'Globo Esporte'.

Si bien es normal que las relaciones entre futbolistas y equipos termine en algún momento, lo que más genera intriga es las razones señaladas por los medios de comunicación. “Las negociaciones para finalizar la rescisión del contrato han avanzado en los últimos días. Se ha llegado a un acuerdo para el pago a plazos del saldo restante del contrato y las primas de firma acordadas al momento de la contratación. En Gremio había irritación interna por la actitud de Cuéllar. Se entendía que no mostraba interés en mejorar día a día ni se comprometía con las actividades”, agregó el citado portal.

De esta forma, lo único que haría falta es el anuncio oficial en redes sociales y canales oficiales del conjunto de la ciudad de Porto Alegra.



Gustavo Cuéllar (izq.) en acción de juego con Gremio en el Brasileirao. AFP

Los números de Gustavo Cuéllar

A nivel de clubes, su etapa más extensa fue en Flamengo, donde disputó 167 partidos, anotó 2 goles y dio 3 asistencias, consolidándose como pieza clave en el mediocampo. También tuvo un paso importante por Deportivo Cali (128 juegos, 2 goles y 5 asistencias) y por Al-Hilal SFC, donde sumó 125 encuentros, 4 goles y 32 asistencias, mostrando una faceta más participativa en ataque.

En Junior de Barranquilla jugó 71 partidos y marcó 12 goles, mientras que en Al-Shabab FC acumuló 41 presencias y 9 tantos. Sin embargo, su etapa más reciente en Grêmio ha sido más discreta: apenas 29 partidos, con una asistencia y 4 goles, en un contexto marcado por cuestionamientos internos y una salida anticipada.

Con la Selección Colombia ha disputado 24 compromisos oficiales, incluidos encuentros de Eliminatorias y Copa América, aportando equilibrio y experiencia en el mediocampo.