Salió campeón con Santa Fe y pasó los últimos minutos de la final en un baño de El Campín

Como en todas las profesiones de la vida, los nervios nunca desaparecen, ni siquiera los más expertos logran eliminarlos del todo. Justamente eso fue lo que le ocurrió a un exjugador que salió campeón con Santa Fe, pero que pasó los últimos minutos de la final en un baño de El Campín.

Se trata de Diego Aroldo Cabrera, exdelantero boliviano que levantó trofeo del fútbol colombiano con Santa Fe en el 2012. El exjugador disputó los dos encuentros de la final contra el Deportivo Paso.

En charla con Gol Caracol, Cabrera recordó y reveló un insólito momento que vivió en el partido definitivo en la capital del país. En la ida el 'cardenal' había sacado el empate con gol de Julián Quiñones. Para los 'volcánicos anotó Carlos Rendón.

Diego Cabrera, exdelantero de Santa Fe. Colprensa.

En el partido de vuelta, todo estuvo muy parejo y solo hasta el minuto 70, Jonathan Copete marcó el gol del título. A los 83' Cabrera fue sustituido por Mario Gómez y al boliviano los nervios en esos minutos finales lo afectaron mucho. “Ese día, cuando a mí me sacan faltando 10 minutos, me fui al baño y quería estar por allá en lo último para no escuchar nada. Quería que el tiempo pasara rápido, pero eso parecía un reloj de arena. Le decía al utilero, ‘Willy, cómo vamos?’. Era una locura”, contó el boliviano.

Para la tranquilidad de Cabrera, Santa Fe defendió 'a muerte' la ventaja, ganó 1-0 y con el 2-1 en el global se coronó campeón después de 37 años de sequía en el fútbol colombiano.

Diego Cabrera celebrando uno de sus goles con Santa Fe. Colprensa.

Sin embargo, no es el único recuerdo del exdelantero, puesto que también tuvo un episodio incomodo con el director técnico Wilson Gutiérrez. "Nosotros éramos equipo de 'empatitis', creo que tuvimos como siete jornadas empatando. Me acuerdo una vez que en mi en mi 'X' puse una frase que decía 'Más pintado que no sé qué', pero quise insultar a nadie. En ese tiempo, no me convocaban ni para jugar y el profesor se había molestado. Me dijo, 'Diego, ¿Qué pasó?'. Yo respondí que nada, porque no fue contra él. Me seguí entrenando duro hasta que me tocara la oportunidad", rememoró el también exjugador de la Selección de Bolivia.

Por último, Cabrera dio cuenta de la buena vibra y la fe que se tenía en esa plantilla del equipo 'cardenal'. "También recuerdo que en una entrevista, el profesor Wilson dijo: 'Yo sé que este equipo va a ser el campeón conmigo o sin mí". Después de eso salieron las cosas y logramos el título", concluyó el actual miembro del cuerpo técnico de Oriente Petrolero.