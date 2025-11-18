Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe, listo para ir a Bucaramanga; con un titular lesionado y un mundialista en nómina

Santa Fe, listo para ir a Bucaramanga; con un titular lesionado y un mundialista en nómina

El conjunto 'cardenal' anunció su listado de futbolistas convocados, pensando en el duelo de este miércoles, frente a Atlético Bucaramanga; esto, por la primera jornada del grupo B.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Independiente Santa Fe y las cuentas de la Liga Betplay 2025-II para ir a cuadrangulares.jpg
Independiente Santa Fe depende de sí mismo para clasificar.
Foto: @SantaFe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad