Santa Fe, listo para ir a Bucaramanga; con un titular lesionado y un mundialista en nómina

Este miércoles 19 de noviembre, Independiente Santa Fe afrontará una difícil prueba en el estadio Américo Montanini, cuando enfrente a Atlético Bucaramanga por el duelo correspondiente a la primera jornada del grupo B, en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Y justamente, horas previas al inicio del compromiso,el conjunto ‘cardenal’ anunció la lista de jugadores convocados para este encuentro, en el que buscarán iniciar con pie derecho su participación en el cuadrangular.

Dentro de las novedades, destaca la ausencia de Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata, quienes no llegaron físicamente a tope para lograr estar disponibles al encuentro frente a los ‘búcaros’.

No obstante, una importante presencia es la del mediocampista Santiago Mora, quien viene de disputar la Copa del Mundo con la Selección Colombia Sub-17, en territorio catarí.



¿Cuáles son los convocados de Independiente Santa Fe?

Dentro de la lista de guardameta, el entrenador Francisco López decidió convocar a Andrés Mosquera Marmolejo y Weimar Asprilla; ambos, protagonistas bajo los tres palos del cuadro ‘cardenal'.

Es importante recalcar que, a lo largo de todo el torno, los dos goleros han tenido minutos y rodaje, siendo importantes figuras con lúcidas actuaciones y destacadas atajadas.

Ya en materia de defensa, la ‘Pachoneta’ va con Christian Mafla, Víctor Moreno, Joaquín Sosa, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Elvis Perlaza y Jeison Angulo; todos ellos recurrentes convocados, e inclusive, partícipes con minutos y actuaciones en cancha.

Referente al medio del campo, Francisco López convocó a Marcelo Meli, Daniel Torres, Jhojan Torres, Yilmar Velásquez, Ewil Murillo y Santiago Mora, quien viene de jugar el Mundial Sub-17 con la Selección Colombia, por lo que, además de ser un prospecto y figura pensando a futuro, puede ser una opción para ‘Pacho’, dependiendo de las circunstancias que se puedan presentar durante el juego.

En el ataque, evidentemente no podían faltar los nombres de Hugo y Harold Mosquera, los dos jugadores del momento en la actualidad; eso sí, destacando la ausencia de Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata, quien, a pesar de ser mediocampista, a veces lo ubican como extremo o un poco más arriba del campo,cerca al último tercio de cancha.

Harold Santiago Mosquera, Martín Palacios, Ángelo Rodríguez, Edwar López y Hugo Rodallega fueron los delanteros convocados por Francisco López, pensando en el partido de este miércoles 19 de noviembre, por la primera jornada en el grupo B, correspondiente a los cuadrangulares finales.

Este partido se disputará a las 6:30 p.m. en el estadio Américo Montanini.

Cabe destacar que, en la apertura del grupo, Tolima venció a Fortaleza por 1-0, el pasado martes.