Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, con el sello de James Rodríguez, Luis Díaz y Lerma; 3-0 sobre Australia

La Selección Colombia, con el sello de James Rodríguez, Luis Díaz y Lerma; 3-0 sobre Australia

En el último partido preparatorio del año, disputado en Estados Unidos, la Selección Colombia logró un triunfo que llena de confianza de cara al Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia venció a Australia, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma
La Selección Colombia venció a Australia, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad