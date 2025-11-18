¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, tras su victoria 3-0 sobre Australia?

La Selección Colombia derrotó por 3-0 a Australia en su último partido del año, en un juego preparatorio para el Mundial 2026, disputado este martes 18 de noviembre en el estadio Citi Field de Nueva York (Estados Unidos).

Los australianos jugaron muy atrás y complicaron a los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, que se terminaron llevando la victoria con un gol de penalti de James Rodríguez, una anotación de Luis Díaz y otro tanto de Jefferson Lerma.

El juego, que sirvió de preparación para ambos equipos de cara al Mundial de 2026, tuvo pocas oportunidades en los arcos, pero le permitió a ambos entrenadores ver cómo respondían sus dirigidos ante un tipo de contrincante con el que no suele encontrarse y que posiblemente tengan que enfrentar en la Copa del Mundo.

Ahora, ambas escuadras se preparan para la siguiente fecha FIFA, la cual será el otro año. En ese orden de ideas, y de acuerdo con el calendario que está estipulado, la Selección Colombia volverá a tener acción entre el 23 y 31 de marzo de 2026, a la espera de definir los dos días exactos donde jugará y los rivales a los que enfrentará.



Así fue el partido entre la Selección Colombia y Australia

El fútbol de los Socceroos supuso un reto desde los primeros minutos para los cafeteros, pues los dirigidos por Darren Bazeley se tiraron atrás y buscaron hacer daño con los balones largos para el atacante Mohamed Toure, quien tuvo muchas dificultades para imponerse ante los centrales Davinson Sánchez y Jhon Lucumí.

En ese contexto, los suramericanos se hicieron del balón bajo el liderazgo de James, quien se movió por toda la cancha buscando sociedades con sus compañeros para romper la numerosa defensa rival.

Con el partido así, Colombia sólo tuvo una oportunidad clara de anotar en el primer tiempo, al minuto 22, cuando el volante Yaser Asprilla le filtró un pase a Díaz, que en el borde del área recibió, se giró y sacó un remate que atajó con un manotazo el guardameta Paul Izzo.

Australia, por su parte, no atacó mucho, pero estuvo más cerca de celebrar que los cafeteros en la última jugada de la etapa inicial: un tiro libre lanzado por el volante Aiden O’Neill que atajó con una estirada notable el portero Camilo Vargas.

En el segundo tiempo el partido mantuvo el ritmo de los primeros 45 minutos y Colombia apenas llegó por primera vez al 61 en una gran jugada colectiva en la que el lateral izquierdo Johan Mojica sacó un remate de media distancia que sacó con un manotazo, otra vez, Izzo.

Con el paso de los minutos, el partido se enredó cada vez más hasta que al minuto 74 el defensor Callum Elder derribó en el área al lateral Santiago Arias y la jueza Tori Penso pitó penalti. El encargado de cobrar fue James, que dos minutos después sacó un remate cruzado imposible de atajar para el portero australiano que se lanzó hacia el otro lado.

Cuando parecía que no iba a pasar mucho más, la selección cafetera amplió la ventaja, al 89, en un contragolpe letal en el que Rafael Santos Borré, ante una mala salida de Izzo, habilitó con un toque a Díaz, que empujó el balón para celebrar con la multitud que llegó al Citi Field.

El 3-0 definitivo llegó al 93 en un tiro de esquina en el que tras una serie de rebotes, Lerma, que había ingresado al 82, mandó con un puntazo el balón al fondo para que Colombia se despida con una goleada del 2025.