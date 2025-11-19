Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Néstor Lorenzo dio pistas de los próximos rivales de Selección Colombia: ¿Francia y Croacia?

Néstor Lorenzo dio pistas de los próximos rivales de Selección Colombia: ¿Francia y Croacia?

La Selección Colombia puso punto final al 2025, con una victoria sobre Australia, y ahora se avecina el 2026, con nuevos retos en la doble fecha FIFA de marzo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
James Rodríguez y Jorge Carrascal celebran la victoria de la Selección Colombia sobre Australia, en partido preparatorio para el Mundial 2026
