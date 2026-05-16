Santa Fe y Junior empataron 1-1 en El Campín; está abierta la semifinal y se define en Barranquilla

Santa Fe y Junior repartieron honores este sábado en El Campín, en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I luego del empate 1-1 que deja abierta la serie que se definirá en Barranquilla.

Los goles del encuentro fueron de Hugo Rodallega para los 'cardenales', y uno en propia puerta de Iván Scarpetta para los 'tiburones'.

Aunque esta llave de semifinales de la Liga BetPlay 2026-I está para los dos, el Junior de Barranquilla sacó un buen resultado de visitante, en una plaza que siempre se le complica como Bogotá, por lo que ahora apelará a su localía para buscar el paso a la final.

Ya en el trámite del partido el marcador se abrió al minuto 37 con el desafortunado autogol del defensor central de Santa Fe, Iván Scarpetta, que en su afán de evitar que Bryan Castrillón impactara la pelota dentro del área, la desvió y dejó sin chances al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. ¡Sorpresa en El Campín!



Y a los 'cardenales' les costó mucho más de lo esperado conseguir un gol, pero al 85', con una mano de Yeison Suárez dentro del área, y luego del llamado del VAR a Wilmar Roldán, el experimentado árbitro solo necesito ver una vez la acción para decretar pena máxima.

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Como siempre, Hugo Rodallega tomó el balón y la responsabilidad, remató con fuerza y aunque el arquero Mauro Silveira adivinó su lanzamiento, no pudo deter el potente cobro desde los once pasos. ¡Empate en El Campín!.

Por el momento, Santa Fe y Junior se enfocarán en sus partidos de Copa Libertadores, y se volverán a ver cara a cara el próximo sábado 23 de mayo, en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla.



Ficha técnica de Santa Fe 1-1 Junior, semifinal Liga BetPlay 2026-I:

Alineaciones:

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Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Mateo Puerta, Víctor Moreno, Iván Scarpetta, Cristian Mafla; Kilian Toscano, Daniel Torres, Nahuel Bustos; Yeicar Perlaza, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermain Peña, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Bryan Castrillón; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Guillermo Paiva.

DT: Alfredo Arias

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Goles: Iván Scarpetta (en propia puerta) - Hugo Rodallega

Árbitro: Wilmar Roldán