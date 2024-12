Santiago Mele, figura de Junior, confesó su amor por Colombia: ¡Ya es todo un costeño!

En medio de sus vacaciones, luego de finalizar su semestre de 2024 con Junior de Barranquilla , quedando eliminado en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-II, el arquero titular del cuadro costeño, el uruguayo Santiago Mele , entregó una entrevista a un medio local en donde dejó ver su cercanía con la cultura costeña colombiana y lo difícil que para él ha sido que no se le pegue el acento de estos mismos.

En la misma entrevista, el arquero uruguayo aseguró estar enamorado de Colombia y su cultura, enfatizando en que la comida es lo que más le ha gustado y que su producto favorito son los patacones, explicando a sus compatriotas cómo se realiza esta típico plato de la costa: "es un plátano que lo aplastan y lo fríen le ponen aguacate, ahogado también que es como una especie de salsa de tomate".

Al ser cuestionado sobre lo difícil lo fácil que ha sido su estadía en la tierra cafetera, el arquero del Junior de Barranquilla confesó que desde el día que: "Allá todo lo gastronómico es impresionante, yo desde el día que llegué que me pedí un caldo de verduras, dije "no puedo creer esto. O sea, Yo acá en Uruguay le pongo 10 kilos de queso a la sopa para que agarre sabor y allá nada", dejando más que claro que la comida de la costa Caribe colombiana es su punto favorito de vivir en la capital del Atlántico.

De igual manera, Mele destacó que a pesar de las diferencias culturales que existen, sus compañeros y las personas de Barranquilla han hecho que su estancia cada vez sea más cómoda, diciendo: "Culturalmente obviamente se notan las diferencias a la hora de socializar, pero en realidad se me hicieron recontra fácil, o sea como te digo son descomplicados, no tienen problema, te conocen y ya te quieren invitar a la casa a comer un asado".

En la misma entrevista, Santiago Mele volvió a ganarse el corazón de toda la costa al pronunciar las típicas frases costeñas, asegurando que le es muy difícil que no se le peguen por el día a día con sus compañeros.

"Palabras como eche, nojoda, lo que pasa es que también soy medio patriota con eso, no quiero que se me pegue. Llegó acá y digo hay parqueadero, para estacionar el auto y se me escapa el colombiano o por ejemplo "cómo es la vaina", cómo es esa vaina. Es difícil, todo el día estás escuchándolo", finalizó el guardameta de 27 años.

