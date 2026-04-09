Se conocen videos de desmanes de hinchas de Junior en Cartagena, murió un hincha

Junior empató 1-1 con Palmeiras en su debut en la Copa Libertadores 2026, sin embargo, más allá del resultado, el encuentro dejó malas noticias en materia de orden público y seguridad en Cartagena, ciudad que acogió al club para que haga las veces de local en este certamen debido a las remodelaciones en el estadio Metropolitano. Dentro y fuera del Jaime Morón, máximo escenario deportivo de los heroicos, se presentaron desmanes protagonizados por aficionados del conjunto tiburón, dejando como saldo una persona fallecidad.

Uno de los medios regionales que estuvo al tanto de estos episodios fue 'Cartagena Alternativa Noticias". Varios videos se compartieron en redes sociales donde se presentaron diferentes hechos. En el primero de ellos se observa como un hincha termina sobre la pista atlética del estadio ante las agresiones que se presentan en la tribuna sur. La policía que acordonaba el lugar intenta sobrellevar la situación.

#LoMalo El mal comportamiento de los hinchas del Junior, continuó dentro del estadio Jaime Morón, la ciudadanía rechaza estos actos vandálicos.#CartagenaAlternativa#Noticias#DelLadoDeLaGente pic.twitter.com/ioKoMMpVhd — Cartagena Alternativa Noticias (@CANnoticias10) April 9, 2026

En otras de la imágenes del citado portal, se logra evidenciar como un grupo de cuatro hinchas agrede a un mototaxista que consigue ser 'rescatado' por un policía que disuade a los agresores.

#LoMalo Hinchas del Junior, agreden y atracan a un mototaxista Cartagenero, que estaba en el entorno del Jaime Morón, las cámaras de Distriseguridad, deben

reconocer los rostros de esos delincuentes.#CartagenaAlternativa#Noticias#DelLadoDeLaGente pic.twitter.com/4JXoTXVAC9 — Cartagena Alternativa Noticias (@CANnoticias10) April 9, 2026

'Blu Radio' también estuvo al tanto de lo acontecido y un video se aprecia como varios agentes de la policía intentan controlas a varios aficionados que se encuentran a puertas de subir a un bus.



Mientras al interior del estadio Jaime Morón avanza con normalidad el partido de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil, a través de redes sociales se han reportado desmanes y enfrentamientos entre hinchas en diferentes sectores de Cartagena. pic.twitter.com/75J0VeFY1g — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 9, 2026

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Este jueves, 'Blu Radio' confirmó que varios enfrentamientos en los sectores se dio entre hinchas del Junior y Real Cartagena. Un hincha perdió la vida luego de ser atacado con arma blanca y piedras. Tras caer al piso, el ataque continuó sin que nadie pudiera socorrerlo y sobre las dos de la mañana la Policía anunció que el joven falleció producto de las graves heridas que le ocasionaron.

Confirman muerte de hombre que fue apuñalado varias veces en enfrentamientos entre hinchas del Junior y Real Cartagena #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/2myi9lPamh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 9, 2026

Lo cierto es que se vivieron momentos de pánico y se está a la espera de un nuevo reporte para conocer un balance más detallados en cuanto a personas heridas o víctimas de estos sucesos.