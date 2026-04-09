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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen videos de desmanes de hinchas de Junior en Cartagena, murió un hincha

Se conocen videos de desmanes de hinchas de Junior en Cartagena, murió un hincha

Junior jugó de local en Cartagena contra Palmeiras por las remodelaciones del estadio Metropolitano y fueron varios los desmanes que se presentaron en sectores aledaños al Jaime Morón.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Un policía tuvo que salir al rescate de un mototaxista que estaba siendo agredido por hinchas del Junior.
Un policía tuvo que salir al rescate de un mototaxista que estaba siendo agredido por hinchas del Junior.
Cartagena Alternativa Noticias.

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