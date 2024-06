¿Se viene barrida de árbitros en el fútbol colombiano? Saldrían, por lo menos, 15 jueces

Aunque hace una semana terminó la Liga BetPlay 2024 -I, dejando a Atlético Bucaramanga como el vencedor del campeonato local y consiguiendo su primera estrella en su historia, en las últimas horas se dio a conocer una noticia que ha generado varias reacciones.

Si bien todos los hinchas del balompié están enfocados en lo que será la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2024, el fútbol colombiano se movió de cara a lo que será el segundo semestre del campeonato.

En la mañana del sábado 22 de junio, José Borda, exárbitro profesional y actual analista arbitral, dio a conocer la salida de varios árbitros del balompié del país. "Para la Liga Colombiana 2024-II la Comisión de Árbitros sacó del panel a 15 jueces entre centrales, asistentes, VAR y AVAR'S. Es la barrida más grande de árbitros en los últimos 32 años", comentó en su cuenta de 'X'.

Asimismo, la cuenta de X 'Juzgando Jueces' dio a conocer los presuntos árbitros que no estarían en la Liga BetPlay 2024-II:

Árbitros central

Éder Vergara

Jorge Duarte

Wander Mosquera

Asistentes

José Piedrahita

Yinfar Bulla

Var

Ricardo García

Avares

Cristian de la Cruz

Jhon F. Gómez

Herminsul Calderón

Juan Camilo Baca

Giovani Padilla

Por el momento, se está a la espera de una comunicación oficial que confirme los nombres anteriormente mencionados o si serán menos los que saldrían del campeonato local. Esta decisión llegaría después de algunas actuaciones polémicas que se dieron durante los partidos de la Liga BetPlay-I. Incluso, hay algunos que hablan de presuntos casos de participación en apuestas.

Lo que sí es un hecho es que la Liga BetPlay 2024-II empezaría entre el jueves 18 de julio y el domingo 21 del mismo mes. No obstante, aún no se conocen los horarios oficiales de la competencia ni en qué estadios jugarán los equipos que tiene competencia en los estadios Metropolitano de Techo, Nemesio Camacho El Campín, Atanasio Girardot de Medellín y el Pascual Guerrero de Cali, pues hay que recordar que debido al Mundial femenino sub-20 estos recintos no podrán ser usados para la competencia local.

Entre tanto, y mientras las competencias de selecciones siguen su rumbo, varios equipos se están armando sus nóminas para lo que será el segundo semestre. Entre los refuerzos más sonados, se destaca el de Falcao García a Millonarios, David Ospina, William Tesillo y Juan Manuel Zapata a Nacional, Jersson González a Medellín, entre otros. Estos fichajes auguran un campeonato lleno de emociones, que se espera esté bien acompañado de las actuaciones arbitrales.