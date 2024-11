Sebastián Viera: "Real Cartagena no tuvo jerarquía, hay que ser hombres, cuando toca"

No solamente en la Liga Betpaly se viven jornadas de definiciones. En el torneo de la Primera B este miércoles se jugó la cuarta fecha de los cuadrangulares y el gran damnificado fue Real Cartagena, que perdió 2-1 en su visita a Deportes Quindío, en el estadio Centenario, resignando opciones de clasificar a la final del segundo semestre de 2024.

Esto, después de que Llaneros venciera a Orsomarso por 1-0 en Villavicencio para ubicarle en el liderato del cuadrangular B, a falta de dos fechas más.

Debido a la situación de los cartageneros, el entrenador Sebastián Viera habló fuerte y apuntó en contra del desempeño de sus futbolistas en la ciudad de Armenia. Y es que Real comenzó ganando con gol de Teófilo Gutiérrez, pero Jeison Mena y Andrés Álvarez le dieron la victoria a los 'cafeteros'.

"No sé cómo explicar esta derrota, el primer tiempo no competimos como se debía, en el segundo entramos mejor, pero de un momento a otro nos hacen dos goles", dijo el uruguayo en rueda de prensa.

Real Cartagena fue armado con jugadores de experiencia como el propio 'Teo', Christian Marrugo, y Wilfrido de la Rosa, entre otros, con el fin de luchar por volver a la primera división del balompié nacional, pero ahora esa opción es complicada y se deberán ganar los dos compromisos restantes y esperar que Llaneros pinche.

Teófilo Gutiérrez, figura de Real Cartagena, en el partido contra Orsomarso, por el Torneo BetPlay El Universal para Colprensa

"Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. Los goles fueron totalmente evitables, entonces ¿cómo explico eso? Nos llegaron dos veces y fueron dos goles”, agregó Viera, con visible malestar por lo sucedido.

"Hay que saber jugar, hay que tener jerarquía, hay que saber competir. Hay que pararnos, cuando hay que pararnos; hay que ser hombre, cuando toca ser hombre; hay que sacar una pelota del estadio, cuando hay que hacerlo; si no, no saldrás nunca campeón", finalizó Sebastián Viera, quien no la pasa para nada bien en su primera experiencia como técnico profesional, luego de una laureada carrera deportiva.