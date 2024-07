"Si Envigado quema tiempo es 'marrullero', pero como es Santa Fe, manejó los tiempos"

Envigado lo intentó hasta el final, pero no logró vulnerar a Santa Fe que se llevó el triunfo 0-1 del Polideportivo Sur y marcha con puntaje perfecto, hasta ahora. Tras el compromiso de la segunda jornada de la Liga Betplay II-2024, el director técnico del 'naranja', Alexis Márquez, compareció en rueda de prensa y allí mostró su descontento por la quema de tiempo que tuvo el rojo capitalino en varios tramos del compromiso.

Antes de dar su respectivo análisis del compromiso, Márquez sostuvo lo siguiente: "Voy a iniciar con algo, a mí no me gusta tocar el tema arbitral, pero ustedes vieron la forma cómo manejó el partido desde atrás, desde Marmolejo. Si nosotros hubiésemos sido el equipo con el marcador a favor y hubiéramos hecho esa cantidad de quema de tiempo, porque el tiempo efectivo del partido de hoy (sábado) fue muy poco, estarían diciendo que Envigado es 'marrullero', que Envigado quema tiempo, pero como es Santa Fe, entonces van a decir que manejó muy bien los tiempos".

Pero allí no paró el disgusto por parte del timonel del equipo antioqueño y también nombró acciones puntuales que el árbitro Lizmair Suárez, de Bolívar, no midió con la 'misma vara'.

"Jugadas puntuales como la de Yilmar (Velásquez), ya tenía amarilla, era una falta sobre la mitad de la cancha, sin balón, era doble amarilla. ¿Por qué reflejo esa? Porque a Arboleda le sacaron amarilla en el primer tiempo, creo que fue antes del gol, donde no se había cobrado el tiro de esquina y fue una falta sin balón. Creo que hay que medir todo de la misma manera. Además, Daniel Torres nos coge del cuello a Robledo en una contra, no hay amarilla; es que son muchas cosas, que a veces las lecturas que dan no son las mejores, y a nosotros nos toca lidiar con ese también", expresó Alexis Márquez.

La opinión del capitán de Envigado

Por su parte, Felipe Jaramillo, también en rueda de prensa, habló del tiempo que quemaron los dirigidos por Pablo Peirano.

"A seguir luchando contra todo, como dijo el 'profe' (Alexis Márquez) aquí hay que luchar contra el rival, contra otras cosas externas, que partido a partido se vienen viendo. El partido anterior con uno menos y ahora en este partido (Santa Fe) quemaron todo el segundo tiempo lo que quisieron y uno ve que no reponen lo que deben. Uno le habla el árbitro y uno capitán espera, que por lo menos uno sea el encargado de decirle a él las cosas, de buena manera, y ni siquiera le prestan atención a uno. Es difícil luchar contra todo esto, pero este es un equipo guerrero", afirmó el capitán de Envigado.