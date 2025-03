Stiven Vega y el toque de drama en Millonarios vs. Santa Fe; se fue lesionado al camerino

Este miércoles 26 de marzo, Independiente Santa Fe se enfrentó a Millonarios por el duelo correspondiente a la jornada 17, en el estadio Nemesio Camacho El Campín; cabe destacar que la jornada se adelantó por el tema de conciertos y demás, que podrían afectar a futuro la realización del compromiso.

Y es que, tras la reciente victoria 'cardenal' por 3-2, los 'embajadores' salieron con todo para este partido, en el que contaron con la presencia de gran parte de su hinchada, que no solo copó el 'coloso de la 57', sino que también lo vistió de azul y blanco.

No obstante, cuando el encuentro gozaba de gran ritmo y dinámica por parte de ambos equipos, una acción acaparó todas las miradas de los presentes, quienes quedaron sorprendidos por lo sucedido dentro del terreno de juego.

⚽❌¡SANTA FE SE QUEDÓ CON UN HOMBRE MENOS! ¡Harold Santiago Mosquera vio la tarjeta roja tras esta falta sobre Stiven Vega!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/ZCSqjP74cY — Win Sports (@WinSportsTV) March 27, 2025

En una disputa de balón, Harold Santiago Mosquera fue a buscar la posesión de la pelota frente a Stiven Vega. Sin embargo, el futbolista de Santa Fe no contaba con que el exceso de fuerza podría ocasionar una grave falta, en la que terminó impactándole el tobillo al mediocampista de Millonarios, quien quedó tirado en el suelo, con muestras de dolor.

La tarejeta roja para el extremo no se hizo esperar, de todas maneras, mientras seguían pasando los minutos, el 'embajador' no nlograba levantarse por sus propios medios; tanto, que al final tuvo que ser sacado en camilla y posteriormente llkevado hasta el camerino en 'caballito', ya que no poudo caminar.