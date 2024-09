Tabla de posiciones de Liga BetPlay II, tras caída del Pereira, de Luis Fernando Suárez

Este viernes 20 de septiembre, la Liga BetPlay II-2024 dio marcha a la undécima jornada con el duelo entre Deportivo Pereira y Patriotas , que al final el cuadro boyacense se llevó con un 0-1 final, en el estadio Ramírez Villegas de Risaralda.

El conjunto de Boyacá inició bien los primeros minutos del juego, buscando por diferentes vías el gol que les diera la tranquilidad y ventaja en el marcador parcial. No obstante, al frente tuvieron a un cuadro ‘matecaña’ que también tenía intenciones de victoria, y más teniendo en cuenta que estaban jugando en su casa.

Tanta fue la insistencia de Patriotas, que a los 25 minutos se encontraron con una pena máxima, vista principalmente por el VAR, y que Carlos de las Salas convirtió en el 0-1 parcial del juego.

Sin mucha acción en el primer tiempo, ya en el complemento Pereira fue en busca de la igualdad, que llegó por medio de Fernando Uribe, pero, debido a un fuera de juego milimétrico, la anotación tuvo que ser invalidada. Esto, luego de que el VAR interviniera y revisara a detalle la jugada.

Al final, Patriotas logró mantener el resultado, a pesar de todas las incursiones ofensivas de los risaraldenses, para quedarse con los tres puntos, vitales para mantenerse 'vivo' en su disputa directa por mantener la categoría.

Otros partidos de la undécima jornada, en la Liga BetPlay II-2024:

Viernes 20 de septiembre

Deportivo Pereira 0-1 Patriotas

Sábado 21 de septiembre

Envigado vs. Once Caldas (3:15 p.m.)

Deportivo Cali vs. La Equidad (5:45 p.m.)

Fortaleza vs. Independiente Santa Fe (8:00 p.m.)

Domingo 22 de septiembre

Independiente Medellín vs. Deportes Tolima (2:00 p.m.)

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto (4:10 p.m.)

Alianza vs. América de Cali (6:20 p.m.)

Junior vs. Águilas Doradas (8:30 p.m.)

Lunes 23 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional (8:10 p.m.)

Miércoles 25 de septiembre

Millonarios vs. Jaguares (8:30 p.m.)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2024: