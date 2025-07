“Tenía rabia”: Elvis Perlaza, campeón con Santa Fe, se sacó espina con el ‘Tino’ Asprilla

Elvis Perlaza, integrante del equipo campeón de Independiente Santa Fe, se sacudió días después de que el exfutbolista Faustino Asprilla hubiera criticado al conjunto albirrojo.

El popular ‘Tino’ aseguró en su momento que el ‘Expreso’ no podría de imponerse en el clásico capitalino, duelo que definía al segundo finalista de la Liga Betplay, en el cierre de los cuadrangulares semifinales.

“Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios, ni en sueños le va a ganar… En los últimos 10 años no he visto que un clásico definitivo lo gane Santa Fe”, manifestó Asprilla.

Al día siguiente, los albirrojos, que estaba obligados a ganar y eran visitantes, derrotaron 1-2 al cuadro azul y avanzaron a la máxima instancia del campeonato, en la que enfrentaron a Independiente Medellín y se quedaron con la estrella.

Publicidad

En consecuencia, Elvis Perlaza optó por ventilar lo que sucedió en el interior del plantel luego de las palabras en cuestión, aseguró que esas declaraciones tocaron la fibra de los jugadores y aprovechó para contestarle al ‘Tino’.



Elvis Perlaza, de Santa Fe, respondió a señalamientos de Faustino Asprilla

El lateral cartagenero de 36 años de edad relató en ‘Alerta, Bogotá’, de RCN, que él y sus compañeros se afectaron lo dicho por el ‘Tino’: “Eso lo toca a uno. El que no sienta eso es porque no tiene corazón”.

Y detalló la reacción de sus compañeros: “Al final de la charla técnica, ponen el video del ‘Tino’, por iniciativa de los profes, y yo temblaba de la rabia, a muchos se les aguaron los ojos”.

Publicidad

Luego, dijo que eso impulsó a Santa Fe en el clásico: “En el momento, ninguno dijo nada, pero le ganamos a Millonarios porque entramos como nunca, no habíamos tenido un partido así de agresivo. La agresividad fue total, se veía que el equipo quería comerse a Millonarios”.

Y cerró con su respectiva respuesta dirigida al ‘Tino’: “Nunca le respondí mal. Lo respeto, pero no lo comparto, hay otras formas de decir las cosas”.

Por último, se sacó la espina: “Eso no me está matando… No me están dejando de pagar por esas cosas”.