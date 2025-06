“Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios, ni en sueños”: ‘Tino’ Asprilla, desatado

Millonarios e Independiente Santa Fe se medirán el jueves 19 de junio en cumplimiento de la última fecha del cuadrangular B de la Liga Betplay 2025-I, duelo que enviará al ganador a la final, aunque el empate le sirve al equipo azul para avanzar.

Y aunque los ‘embajadores’ son locales y cuentan con el popular punto invisible, ambos elencos llegan a la contienda con 9 unidades y precedidas de importantes triunfos, lo que hace del clásico capitalino un duelo de pronóstico reservado.

Millonarios arriba a duelo tras imponerse 0-1 sobre Atlético Nacional en Medellín, mientras que Santa Fe lo hace luego de superar 1-0 a Once Caldas en Bogotá, impulso que tiene a ambas escuadras esperanzadas con el paso a la disputa por la primera estrella de año contra Independiente Medellín, que aseguró de manera anticipada su cupo en la máxima instancia del certamen.

Bajo este panorama, Faustino Asprilla, exfutbolista profesional y confeso hincha de Atlético Nacional, consideró que el flojo desempeño del cuadro ‘verdolaga’ ayudó a los azules a ir a la final, pues dio por hecho que los ‘cardenales’ se quedarán en el camino.

“Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios”: Asprilla

La opinión del popular ‘Tino’ se dio en el canal ESPN, donde empezó cargando tintas contra el ya eliminado Nacional al indicar que el elenco paisa les dañó el caminado a los ‘cardenales’ cuando los venció jornadas atrás en Bogotá:

“Lo que hizo Nacional fue mandar a Millonarios a la final y tirarse a Santa Fe”.

Acto seguido, afirmó que los albirrojos no podrán imponerse en el clásico para avanzar:

“Santa Fe no es capaz de ganarle a Millonarios, ni en sueños le va a ganar. No sé qué clásicos han visto ustedes, pero en los últimos 10 años no he visto que un clásico definitivo lo gane Santa Fe”.

Y cerró su comentario con un particular argumento: “Santa Fe no va a ganar... Nacional, caminando, le ganó en Bogotá a Santa Fe, caminando”.

El clásico capitalino contará con la conducción arbitral del bogotano Andrés Rojas y tendrá su pitazo inicial a las 8:15 de la noche.