Teófilo Gutiérrez llegó echando pito a la sede del Junior: “Donde entrenan los mejores”

Teófilo Gutiérrez vivirá su cuarta etapa en el Junior de Barranquilla, el club de sus amores, que oficializó el regreso del talentoso jugador oriundo del barrio La Chinita para reforzar a los ‘rojiblancos’ bajo la dirección técnica de César Farías.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del conjunto barranquillero, destacando el retorno de ‘teo’, quien en la temporada 2024 defendió los colores del Real Cartagena en la segunda división del fútbol colombiano, en el que fue dirigido por Sebastián Viera, otro ídolo del ‘tiburón’.

Así fue la llegada de ‘teo’ a la sede deportiva del Junior

El jugador, de 39 años, realizó un live en su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió con sus miles de seguidores su llegada a la sede Adelita de Char: “Aquí llegando donde entrenan los mejores vea. Te amo Dios”, fueron algunas de las palabras de ‘teo’.

Publicidad

Reacciones de los usuarios en las redes sociales

Publicidad

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales reaccionaron a la particular llegada de Teófilo Gutiérrez a la sede deportiva del Junior de Barranquilla, con el que espera ser protagonista en todos los frentes.

"Ufff mucho por hacer en ese potrero, esa no puede ser la sede de un Club tan grande como Junior. ¡Qué vergüenza!".

"Teo es emoción m, es futbol, es junior. Tal vez esté un poco viejo, pero Teo es la monda. Se le va a apoyar".

"Qué sede tan JOPO. Tiene más presentación un colegio abandonado que la sede esa jajajajajaja".

Publicidad

Así le fue Teófilo Gutiérrez en Junior de Barranquilla

326550_teo_gutierrez_061219_colp_e_.jpg

Teófilo Gutiérrez dejó una huella imborrable en el Junior de Barranquilla a lo largo de sus dos etapas. Su primera estancia, entre 2007 y 2012, lo consolidó como un goleador de gran nivel, registrando 37 goles y cuatro asistencias en 54 partidos de liga.

Publicidad

En 2017, 'teo' regresó al club para escribir un nuevo capítulo que se extendió hasta 2021. Durante ese período, disputó 111 encuentros de liga, en los que anotó 24 goles y brindó 12 asistencias. Además, tuvo un papel clave en competiciones internacionales, sumando 41 apariciones y 11 goles.

Fue en esta segunda etapa donde llegaron los éxitos colectivos. Con el conjunto 'tiburón', Gutiérrez celebró cinco títulos: dos ligas (2018-II y 2019-I), dos Superligas (2019 y 2020) y una Copa Colombia (2017).

Cuándo sería el debut 'teo' con la camiseta del Junior

El próximo compromiso de los 'tiburones' por Liga BetPlay está programado para el jueves 13 de febrero contra Once Caldas. No obstante, este encuentro no parece ser el escenario ideal para su debut, ya que aún debe ponerse a tono con el resto del equipo. Eso sí, su presentación oficial podría llevarse a cabo en esa fecha. En ese sentido, todo indica que su estreno en cancha sería el martes 18 de febrero, cuando los 'rojiblancos' visiten a Boyacá Chicó en Tunja.