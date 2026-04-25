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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Trifulca entre hinchas causó tensión en la previa de Cali vs. América; acá el video

Trifulca entre hinchas causó tensión en la previa de Cali vs. América; acá el video

Peleas entre hinchas a las afueras del estadio de Palmaseca generó conmoción y revuelto, antes de que rodará el balón para el clásico entre Cali vs. América, en Palmaseca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Deportivo Cali y América en acción de juego en el estadio de Palmaseca por la Liga I-2026.
Deportivo Cali y América en acción de juego en el estadio de Palmaseca por la Liga I-2026.
Colprensa

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