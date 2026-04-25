Trifulca entre hinchas causó tensión en la previa de Cali vs. América; acá el video

En la previa, el clásico entre Deportivo Cali vs. América, válido por la jornada 18 de la Liga BetPlay I-2026, estuvo amenazado por las peleas y desórdenes de algunos hinchas; toda esta lamentable situación quedó captada en video.

Fue la cuenta en 'X' de 'NotiCali' la que difundió los instantes precisos en que unos simpatizantes vestidos con los colores de los 'azucareros' protagonizaron un fuerte altercado en medio del ingreso al estadio de Palmaseca; los puños y golpes fueron y vinieron. Y ante este tenso momentos, otros hinchas decidieron intervenir.

Este altercado se presentó en la entrada hacia la tribuna sur del escenario deportivo del Cali. Por supuesto que esto generó preocupación antes del pitazo inicial.

El de este sábado 25 de abril era un clásico con presentes diferentes, los de Rafael Dudamel con la consigna de quedarse con los tres puntos para seguir teniendo opciones de clasificar a los 'play-offs', mientras que del lado de los 'diablos rojos', con el objetivo logrado, pero con la intención de 'dañarle el caminado' a su rival de patio.



🚨🔥 #ALERTA | SE DESATA EL CAOS EN PALMASECA



A esta hora reportan fuertes desórdenes en la tribuna sur del estadio de Palmaseca, donde hinchas estarían protagonizando momentos de tensión en plena previa del clásico.



⚠️ El ambiente se sale de control y crece la preocupación por… pic.twitter.com/HR2c3sLhir — NotiCali (@NotiCaliOficial) April 25, 2026