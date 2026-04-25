Deportivo Cali vs. América no estuvo exento de la polémica: vea el gol que le anularon a Jan Lucumí

Deportivo Cali y América protagonizaron este sábado un nuevo clásico por Liga BetPlay I-2026, pero en medio de la contienda disputada en el estadio de Palmaseca se presentó una jugada polémica: gol anulado a Jan Lucumí del conjunto 'escarlata'.

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A la altura del minuto 28, Jan Lucumí logró abrir el marcador para los rojos. El tanto fue un premio a su lucha, ya que logró superar a Matías Orozco, sacando posteriormente un remate de media distancia que logró vencer la resistencia de Pedro Gallese, arquero del 'azucarero'.

Pero unos instantes más tarde, el VAR llamó al árbitro central, Luis Delgado, considerando que Lucumí cometió falta a Orozco. Aunque en las imágenes, se percibe que el jugador del Cali fue el que trató de frenar primero al futbolista del América.



Lo cierto es que tras revisar la acción en el monitor, Delgado sancionó la infracción de Lucumí sobre Orozco. Por supuesto que esta anulación la celebró la afición del Cali, pero generó el reclama del técnico 'escarlata', David González.



Vea acá la jugada:

👹🔥Jan Lucumí marcó este gran gol y América se iba en ventaja ante Cali, pero tras la revisión en el VAR el central lo anuló por una falta previa.



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