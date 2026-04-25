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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali vs. América no estuvo exento de la polémica: vea el gol que le anularon a Jan Lucumí

Deportivo Cali vs. América no estuvo exento de la polémica: vea el gol que le anularon a Jan Lucumí

Jan Lucumí logró inflar las redes contrarias para el América en el estadio de Palmaseca; no obstante, tras el llamado del VAR, el árbitro Luis Delgado, anuló la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Jan Lucumí y su gol anulado en Deportivo Cali vs. América, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Jan Lucumí y su gol anulado en Deportivo Cali vs. América, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Foto captura de video de pantalla

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