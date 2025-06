"Un funcionario no admitió el ingreso de los 20 delegados de Santa Fe a los palcos de El Campín"

Millonarios y Santa Fe se enfrentaron este jueves 19 de junio en el estadio El Campín, en compromiso válido por la jornada seis de los cuadrangulares finales, pero antes de que rodara el balón en el escenario capitalino se presentó una situación con los delegados de los 'leones', en el sector de los palcos. No le permitieron el ingreso; se armó el bochinche. En las redes sociales se volvió viral.

Fue así como en 'Blu Radio' reportaron lo que sucedió con los dirigentes de Santa Fe y su ingreso al recinto, ya que hay indicar que en esta ocasión el 'embajador' auspició de local para el clásico.

"Acaba de presentarse bochinche en el estadio Nemesio Camacho El Campín cuando entraba la delegación de Independiente Santa Fe, al palco que le habían asignado. Les pidieron boletas, no identifico al funcionario, pero me acaba de llegar un video, y entre otras cosas, lo confirmo es video ya verificado", precisó Javier Hernández Bonnet a la mesa de periodistas, mostrando el audio del video.

A continuación explicó lo sucedido: "¿Cuál es el contexto del tema? Hay un palco que le dan con ingreso a 20 personas al equipo rival, al visitante, en este caso a Independiente Santa Fe y el palco estaba asignado y coordinado en el tema de la logística, y un funcionario, que no alcanzo a distinguirlo quién es, no admite el que ingresen los invitados que estaban haciendo uso a ese derecho, de cierta manera, que es parte de los convenios que tienen los clubes. No lo puedo asegurar, pero me dicen los testigos, que el señor olía a licor".

Por último, Hernández Bonnet precisó que "inmediatamente los 20 que estaban invitados se fueron a otro lugar, a poder visualizar el partido, no lo van a poder ver en directo en el palco que le habían asignado".

Lo cierto es que una situación que no dejó muy bien parado a Millonarios en la previa de este compromiso que definió al segundo finalista de la Liga BetPlay I-2025.