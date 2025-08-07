Movimiento clave en León podría marcar el futuro de James Rodríguez en el club

La etapa de James Rodríguez en el León de México está marcada por la irregularidad colectiva e individual. A pesar de su jerarquía y experiencia internacional, el colombiano no ha logrado ser el revulsivo que muchos esperaban, en medio de un contexto poco favorable. El equipo esmeralda ha tenido un inicio de temporada complicado, sin buenos resultados en la Liga MX y con una decepcionante participación en la Leagues Cup, donde no logró sumar puntos.

En su más reciente presentación, León fue eliminado del torneo internacional tras caer por la mínima diferencia ante el Columbus Crew de Estados Unidos. La derrota no solo dejó al equipo fuera de competencia, sino que intensificó la presión sobre el técnico Eduardo Berizzo, quien estaría atravesando sus últimos días en el banquillo si no consigue revertir el rumbo en el corto plazo.

¿León le busca reemplazo a Eduardo Berizzo?

La crisis de resultados ha encendido las alarmas dentro del club, y los rumores sobre una inminente salida del entrenador argentino crecen con fuerza. Según información del medio mexicano 'El Universal', en la directiva del León ya se contempla un posible relevo: Martín Anselmi, otro técnico argentino con experiencia reciente en la Liga MX.

Aunque Anselmi tuvo una polémica salida de Cruz Azul —donde dirigió a los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta—, dejó una buena impresión en términos de propuesta futbolística. Posteriormente, asumió un breve ciclo en el Porto, que terminó de manera abrupta tras una floja participación en el Mundial de Clubes. A pesar de ello, su nombre vuelve a sonar con fuerza en el entorno de la Liga MX, especialmente como una alternativa para reencauzar el proyecto de León si Berizzo no logra levantar al equipo en los próximos encuentros.

La fuente citada señala que la dirigencia no descarta un cambio de entrenador y que Anselmi sería uno de los favoritos para tomar las riendas si la situación no mejora pronto.

De concretarse el cambio de técnico en León, se genera incertidumbre sobre el futuro de James Rodríguez en el club, ya que es una incógnita si el '10' de la Selección Colombia será tenido en cuenta por Anselmi.



El balance de James Rodríguez en León

Desde su llegada al equipo en el primer semestre de 2025, James Rodríguez ha tenido un rendimiento aceptable en cuanto a números, aunque sin alcanzar el protagonismo que se esperaba. El volante ofensivo ha disputado 23 partidos entre Liga MX y torneos internacionales, acumulando 1.786 minutos de juego. En ese lapso ha anotado tres goles y entregado siete asistencias. Si bien sus cifras no son negativas, su influencia en el campo no ha sido determinante, y la presión por un mejor desempeño crece tanto en la afición como en los medios.



¿Cuándo vuelve a jugar León?

León tendrá una nueva oportunidad de levantar cabeza el próximo lunes 11 de agosto, cuando reciban a Monterrey por la cuarta jornada de la Liga MX. El partido se disputará en el estadio Nou Camp a las 8:00 p. m. (hora colombiana), y podría ser clave tanto para el futuro del equipo como para el del técnico Eduardo Berizzo.