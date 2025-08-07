"Con un sueldo de un jugador de Junior, se pagan tres nóminas del Atlético Huila"

Atlético Huila jugó una gran serie de Copa Betplay frente a Junior de Barranquilla, y tras el 3-3 en el marcador global, el clasificado a los octavos de final se definió desde el punto blanco del penalti; allí se impusieron los 'tiburones' por 4-2. Luego del partido en el Guillermo Plazas Alcid, el DT de los 'opitas', Diego Corredor, sorprendió con sus declaraciones.

El timonel del cuadro huilense no sólo se refirió al análisis del juego y se mostró contento por la entrega de sus dirigidos, sino que lanzó unas palabras en rueda de prensa que luego se volvieron virales en las redes sociales, afirmando que con un sueldo de un jugador del Junior cubren tres nóminas del Huila.

"Primero agradecerle a la gente que llenaron casi al estadio y las palabras antes de salir era que íbamos a regalarle el partido para la gente y nosotros mismos, para demostrar que podemos ascender. Nos dimos cuenta que enfrentamos a una de las mejores nóminas, yo creo que un sueldo de un jugador (de Junior), le pagan a tres nóminas de este equipo (Atlético Huila), y se compitió", dijo Corredor en su charla con los medios de comunicación.

Acción de juego en el duelo de Junior vs. Atlético Huila, por Copa BetPlay. Foto: X de Junior.

Otras declaraciones de Diego Corredor tras eliminación de Copa Betplay frente a Junior

¿Conforme con el partido?

"No, conforme, no. Nosotros somos un equipo que compite, creíamos que podíamos eliminar a Junior, pero salgo optimista de lo que puede ser el futuro del equipo".

- Análisis del partido en el Plazas Alcid

"Creímos hasta lo último que podíamos empatarlo, hay cosas que no podemos pedir demasiado, estábamos enfrentando a uno de los mejores equipo de la Liga, al líder, jugadores de mucho nivel, nosotros haciendo algún tipo de rotación, tuvimos variantes, estoy encontrando el equipo y no me da pena decirlo, quiero como lo vimos hoy, un equipo valiente. Junior es un equipo muy fuerte, en el primer tiempo nos neutralizó, nos obligó ir a las bandas".

- Valentía de sus jugadores

"El punto clave de Huila es que sea valiente, que compita con cualquier rival. Ganar en la definición por penales no era fácil porque terminamos con la nómina de los jugadores más jóvenes. Era difícil porque patear en estas instancias, con el estadio como estaba...".

“Con el sueldo de un jugador de Junior se pagan tres nóminas de Huila”: Diego Corredor, técnico del equipo opita. pic.twitter.com/kqBYGTsSbq — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 7, 2025