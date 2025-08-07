¿James Rodríguez tambalea en León?; “se verá qué pasa, él habla directo con el presidente”

James Rodríguez y León no tuvieron su mejor nivel en la fase de grupos de la Leagues Cup, perdiendo sus tres partidos contra equipos de la MLS y quedando eliminados prematuramente del torneo internacional que integra los clubes de México y Estados Unidos.

El único gol del elenco ‘esmeralda’ en dicho certamen se dio en el 1-1 contra Montreal, luego de una asistencia precisa del ‘10’ colombiano para Rogelio Funes Mori. Pero más allá de eso el cucuteño no pudo brillar, al igual que sus compañeros, en el cuadro dirigido por Eduardo Berizzo.

Por eso, en el regreso del León a Guanajuato, el miércoles 6 de agosto, la prensa estuvo presente allí, pero solamente consiguieron unas declaraciones del director deportivo del club, mientras que los jugadores, cuerpo técnico, el presidente del equipo y el mismo James Rodríguez no hablaron.

Julio Saucedo, de TV Azteca, dio noticias frente al futuro de Eduardo Berizzo, del mediocampista colombiano y lo relacionado con los refuerzos.

“León regresó a la ciudad y Jesús Martínez, presidente del club, decidió salir por una puerta alterna mientras lo esperaba su personal, lo mismo que James Rodríguez. El único que habló fue Rodrigo Fernández, director deportivo del León”, informó de entrada el citado comunicador.



¿Qué pasará con James Rodríguez y León?

Esa fue la pregunta que le hicieron al dirigente que atendió a la prensa, a lo que solamente respondió que falta mucho del campeonato y que una posible renovación el ‘10’ colombiano solo lo habla con el máximo directivo, Jesús Martínez.

“El jugador ha hablado directamente con el presidente, esto está empezando pero como vayan pasando las cosas se verá qué va a pasar”, fueron las cortas declaraciones de Rodrigo Fernández.

EL REPORTE



León regresó a la ciudad tras la Leagues Cup



Rodrigo Fernández

“No hay ultimátum para Berizzo”

“Yo soy el responsable de fichajes (caídos)”

“James habla directamente con el Presidente”

Los fichajes caídos “es más por tema de admón y no por no querer venir” pic.twitter.com/Pztf1W6C6B — Julio Saucedo ®️ (@JULIO_SAUCEDO) August 7, 2025

En otras palabras el director deportivo se refirió a si el técnico del León está en la ‘cuerda floja’ tras los malos resultados en Leagues Cup y en el arranque de la Liga MX.

“No hay ultimátum para Berizzo, está comenzando la Liga MX, queríamos hacer las cosas bien la Leagues Cup, obviamente no se hicieron pero nos queda mucho camino. Hay que estar tranquilos”, señaló.

Y para terminar el León sufrió duras bajas para este semestre, en especial las del venezolano Jhonder Cádiz y la del colombiano Steven Mendoza, mientras que los refuerzos hasta ahora están llegando, con el torneo ya jugándose.

“No pasa por no querer venir a vestir esta playera, son temas administrativos en el sentido que entran los representantes pero no pasa porque ahora no quieran venir a León. Había jugadores apalabrados y por una u otra cosa que pasan”, cerró explicando sobre la demora en los fichajes del Club León.