Unión Magdalena recupera a su goleador: confirmó el regreso de Ricardo 'El Caballo' Márquez

En la mañana de este lunes, Unión Magdalena confirmó el fichaje y el regreso de Ricardo 'El Caballo' Márquez a la institución, que busca volver a sus tiempos de goleador, al mando de Jorge Luis Pinto.

El delantero de 27 años, que tuvo sus inicios como jugador profesional en el equipo samario, vuelve a su tierra luego de jugar en el 2024 con Atlético Bucaramanga y hacer parte del equipo campeón del primer semestre.

Por medio de un video en las redes sociales de 'ciclón bananero', le dieron la bienvenida al jugador, que expresó en la pieza audiovisual "que bien se siente volver a casa".

'El Caballo', no logró ser protagonista en el conjunto 'leopardo' al convertir tan solo un gol en la Copa Colombia, tras disputar 15 juegos en el año siendo en cinco de ellas inicialista en el equipo que dirigía Rafael Dudamel. En ese orden de ideas, vuelve al equipo con el que brilló y se dio a mostrar en el fútbol colombiano, esta vez, el Unión Magdalena viene de ascender de la segunda división y en el inicio del año, no pasa su mejor momento al carecer de goles y por ende de victorias, en la presente Liga BetPlay 2025-I.

Recordemos, que también tuvo un paso por Millonarios , pero tampoco logró encajar en el sistema táctico, del entonces profesor Alberto Gamero, que lo dirigía en ese entonces.

Ricardo, luchará por el puesto en el frente de ataque con jugadores como Orles Aragón, Ruyery Blanco y Emiliano Krame. El futbolista samario tendrá su tercera etapa en el club, las anteriores se dieron entre 2018 a 2020 y posteriormente del 2022 al 2023. El director técnico Jorge Luis Pinto, tendrá que decidir que dupla poner en el frente de ataque, o si jugará con un solo punta tras la llegada del nacido en Santa Marta.

¿Cómo va Unión Magdalena en la Liga BetPlay I-2025?

El 'ciclón bananero' aún no despega en la presente liga, que recordemos, deberá luchar para mantenerse la máxima categoría del fútbol colombiano, para no padecer en la tabla del descenso, cosa que por ahora no se da, al ubicarse en el casilla 18 con tan solo tres puntos, luego de disputarse cinco jornadas y aún no lograr ninguna victoria.

¿Cuándo vuelve a jugar el Unión Magdalena?

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto visitarán en esta oportunidad al Deportivo Pasto el martes 25 de febrero en el Estadio La Libertad a las 7:30 p.m. (hora Colombia) equipo que viene de ganar dos partidos consecutivos con valla invicta y tiende a ser fuerte jugando en casa.