Unión Magdalena tomó primeras medidas, tras invasión en el Sierra Nevada: serán drásticos

El pasado domingo 4 de mayo, el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas , por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2025 , no pudo finalizar. Cuando se jugaban los últimos minutos, en el estadio Sierra Nevada, un grupo de aficionados invadió el campo de juego, generando la suspensión del mismo. En ese momento, el 'blanco blanco' ganaba 0-1, con gol de Dayro Moreno.

Por eso, las repercusiones no se hicieron esperar. La Dimayor se pronunció, a través de un comunicado, e informó que "se suspendió definitivamente por falta de garantías. La decisión fue tomada por el cuerpo arbitral, después de verificar las agresiones sufridas al entrenador, Hernán Darío Herrera, de Once Caldas y un recogebolas". Pero eso no fue todo y mostraron su molestia por ello.

"Desde la DIMAYOR hacemos un llamado para vivir la fiesta del fútbol en paz en todos los estadios del país", sentenciaron en su posteo. Ahora, quien 'alzó la voz' sobre este caso fue Alberto Mario Garzón, presidente de Unión Magdalena. En las redes sociales de la institución, publicaron un video, donde dan a conocer cuáles serán las primeras medidas a tomar para evitar la violencia.

"Estos tristes momentos no se volverán a repetir. Unión Magdalena se ha caracterizado por salir victorioso en las situaciones difíciles y esta no va a ser la excepción. Para devolverle la confianza, la seguridad y tranquilidad a los verdaderos hinchas y por el honor y la honra de nuestra ciudad, el club ha decidido prohibir el ingreso de las denominadas barras al estadio Sierra Nevada", dijo.

Jugadores del Unión Magdalena en un partido en el Sierra Nevada. Colprensa

Publicidad

Eso sí, dichas gradas no estarán vacías. "Las tribunas norte y sur se convertirán en verdaderas tribunas familiares para que los hogares de samarios y magdalenenses disfruten del espectáculo del fútbol, como debe ser, en paz. El fútbol es amistad, es alegría. Vamos todos al estadio. Sopla ciclón bananero", sentenció, dejando otro mensaje: "vivamos el fútbol en paz, en unión".

Luego de los hechos ocurridos en el Estadio Sierra Nevada hemos tomado las siguientes medidas.



¡Vivamos el fútbol en paz, en unión! 🔵🔴💪🏻#TodosSomosUnión #UnionMagdalena pic.twitter.com/ssrgzRZTFB — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) May 7, 2025