Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Vea acá un nuevo golazo de Rodrigo Contreras con Millonarios; lo sufrió Cúcuta Deportivo

Vea acá un nuevo golazo de Rodrigo Contreras con Millonarios; lo sufrió Cúcuta Deportivo

Millonarios se puso en ventaja sobre Cúcuta Deportivo con una gran anotación de Rodrigo Contreras, figura del momento. ¡'El Tucu' solamente hace golazos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de mar, 2026
Rodrigo Contreras en Millonarios vs. Cúcuta Deportivo.
Rodrigo Contreras en Millonarios vs. Cúcuta Deportivo.
COLPRENSA.

