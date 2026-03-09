Vea acá un nuevo golazo de Rodrigo Contreras con Millonarios; lo sufrió Cúcuta Deportivo

Publicidad
Este lunes, en el estadio El Campín, Millonarios abrió la cuenta en el marcador contra Cúcuta Deportivo con un golazo de Rodrigo Contreras, quien venía anotar un tanto de mitad de cancha frente a Nacional por Copa Sudamericana.
A los 56 minutos, Rodrigo Ureña lanzó un balón al área, 'El Tucu' la controló de pecho, hizo una media vuelta y remató de pierna zurda sin dejar caer la pelota.
🤩⚽¡QUÉ SEÑOR GOLAZO DE RODRIGO CONTRERAS! El delantero de Millonarios la baja de pecho, media vuelta y anota una joya de gol para abrir el marcador ante Cúcuta Deportivo.— Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2026
