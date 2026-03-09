Vea acá un nuevo golazo de Rodrigo Contreras con Millonarios; lo sufrió Cúcuta Deportivo

Este lunes, en el estadio El Campín, Millonarios abrió la cuenta en el marcador contra Cúcuta Deportivo con un golazo de Rodrigo Contreras, quien venía anotar un tanto de mitad de cancha frente a Nacional por Copa Sudamericana.

A los 56 minutos, Rodrigo Ureña lanzó un balón al área, 'El Tucu' la controló de pecho, hizo una media vuelta y remató de pierna zurda sin dejar caer la pelota.

Vea el gol de Rodrigo Contreras en Millonarios vs. Cúcuta Deportivo