Luis Díaz quedó impactado con un compañero del Bayern Múnich; "no hay otro como él"

Bien es sabido que en el Bayern Múnich están sacándole el mayor provecho a su tridente de ataque conformado por el francés Michael Olise, el inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, quienes acumularon 78 goles entre los tres, en todas las competencias que han encarado con los 'bávaros' en la presente temporada.

A su llegada procedente de Liverpool, al nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, no le costó el proceso de adaptación y de forma rápido se notó un entendimiento con Olise y con Kane, quien para muchos especialistas en el fútbol europeo es el mejor centro delantero del mundo en la actualidad.

En las horas previas al partido de ida de los octavos de final de la Champions League, de este martes entre Atalanta y Bayern, en la página oficial de la UEFA realizaron una entrevista con Díaz Marulanda y salió sobre la mesa el nombre de Kane. Ante esto, el número '14' de los bávaros fue todo elogio.

"Admiro absolutamente todo lo que hace, porque creo que actualmente no hay otro delantero como él. Marca goles, da asistencias, corre, sale al campo y te lanza un pase desde 30 metros. Lo hace todo con su habilidad, pero también mentalmente, creo que es muy fuerte", explicó 'Lucho', denotando respeto por su socio en la ofensiva del equipo que dirige Vincent Kompany.



Publicidad

Con la sencillez que lo caracteriza, el hombre de la Selección Colombia confesó que no ha desaprovechado este tiempo para sacar provecho de las características del inglés. "También he aprendido mucho de él en ese sentido y lo admiro por ello, porque tiene una mentalidad increíble. Siempre quiere ganar, siempre quiere ayudar al equipo; corre, trabaja duro, y eso es lo importante. Tener a un jugador así en tu equipo te da una sensación de seguridad. Es muy bueno. Puede hacerlo todo", remató en el contacto con la UEFA.

Hora y dónde ver Atalanta vs. Bayern Múnich, por Champions League

El próximo gran desafío para el conjunto bávaro en el plano internacional ya tiene fecha y hora confirmadas. El Bayern Múnich visitará al Atalanta en el Gewiss Stadium (New Balance Arena) de Bérgamo este martes 10 de marzo, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El encuentro está programado para iniciar a las 3 de la tarde, hora de Colombia.

Publicidad