Gol Caracol  / Más Deportes  / Quién es Julio Teherán, el colombiano que anunció su retiro, tras jugar el Clásico Mundial

Quién es Julio Teherán, el colombiano que anunció su retiro, tras jugar el Clásico Mundial

El lanzador colombiano Julio Teherán confirmó antes la prensa que deja el béisbol luego de la victoria de Colombia sobre Panamá, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de mar, 2026
Julio Teherán, lanzador colombiano.
AFP.

