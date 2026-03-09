Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo

Publicidad
Este lunes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios volvió a celebrar esta vez por la Liga BetPlay I-2026. El triunfo fue sobre el Cúcuta Deportivo por la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.
Los 'emabajadores' festejaron gracias a un golazo de Rodrigo Contreras a los 56 minutos. Rodrigo Ureña envió la pelota al área y el argentino la controló y sacó un remate de media volea letal. El segundo tanto fue obra de Beckham David Castro al 86' luego de un gran pase filtrado de Carlos Darwin Quintero.
|#
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|Once Caldas
|10
|5
|4
|1
|+8
|18:10
|19
|2
|Inter de Bogotá
|10
|5
|4
|1
|+2
|15:13
|19
|3
|Atl. Nacional
|8
|6
|0
|2
|+11
|17:6
|18
|4
|Dep. Pasto
|9
|5
|3
|1
|+2
|12:10
|18
|5
|América
|8
|5
|1
|2
|+9
|14:5
|16
|6
|Junior Barranquilla
|9
|5
|1
|3
|+4
|15:11
|16
|7
|Tolima
|9
|4
|3
|2
|+4
|11:7
|15
|8
|Bucaramanga
|8
|3
|5
|0
|+7
|12:5
|14
|9
|Millonarios
|10
|4
|2
|4
|+4
|15:11
|14
|10
|Llaneros
|10
|3
|5
|2
|+3
|12:9
|11
|11
|Fortaleza
|10
|3
|5
|2
|-2
|12:14
|11
|12
|Dep. Cali
|10
|3
|3
|4
|+1
|11:10
|10
|13
|Águilas Doradas
|9
|3
|3
|3
|0
|10:10
|12
|14
|Santa Fe
|9
|2
|4
|3
|-2
|10:12
|10
|15
|Jaguares
|10
|3
|1
|6
|-10
|9:19
|10
|16
|Ind. Medellín
|9
|1
|4
|4
|-3
|11:14
|7
|17
|Cúcuta
|10
|1
|3
|6
|-7
|14:21
|6
|18
|Deportivo Pereira
|8
|0
|4
|4
|-8
|8:16
|4
|19
|Boyacá Chicó
|9
|1
|1
|7
|-9
|7:16
|4
|20
|Alianza Valledupar
|9
|0
|4
|5
|-14
|4:18
|4