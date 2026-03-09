Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo

Este lunes, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios volvió a celebrar esta vez por la Liga BetPlay I-2026. El triunfo fue sobre el Cúcuta Deportivo por la fecha 10 del fútbol profesional colombiano.

Los 'emabajadores' festejaron gracias a un golazo de Rodrigo Contreras a los 56 minutos. Rodrigo Ureña envió la pelota al área y el argentino la controló y sacó un remate de media volea letal. El segundo tanto fue obra de Beckham David Castro al 86' luego de un gran pase filtrado de Carlos Darwin Quintero.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I