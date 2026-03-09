París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 3 por TV y ONLINE

Este martes con la tercera etapa de la París Niza 2026 llega la cita con el cronómetro, un examen por equipos de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire que puede marcar ya las primeras diferencias entre los candidatos a la general.

Los equipos tendrán que lanzar a sus líderes sobre un recorrido que presenta tramos de subida y llanos. Los más exigentes serán los de Moulin L'Evêque con un km al 3,9 por ciento y Saint Andelain, 2 km al 3,6 al final de un sector prolongado en ligero ascenso. Puede ser también un ensayo para la crono por equipos que abrirá el Tour de Francia en Barcelona el próximo mes de julio.

Cabe recordar, que, Colombia tiene tres representantes en esta carrera: Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez y Juan Guillermo Martínez.



Horarios de salida de la contrarreloj por equipos de la etapa 3 de la París Niza 2026

Team Picnic PostNL — 09:10:00 (Colombia) Team Jayco AlUla — 09:14:00 Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — 09:18:00 Groupama - FDJ United — 09:22:00 UAE Team Emirates - XRG — 09:26:00 TotalEnergies — 09:30:00 Team Visma | Lease a Bike — 09:34:00 Bahrain - Victorious — 09:38:00 Movistar Team — 09:42:00 Soudal Quick-Step — 09:46:00 Cofidis — 09:50:00 Decathlon CMA CGM Team — 09:54:00 Lotto Intermarché — 09:58:00 Alpecin-Premier Tech — 10:02:00 Uno-X Mobility — 10:06:00 Tudor Pro Cycling Team — 10:10:00 Lidl - Trek — 10:14:00 Red Bull - BORA - hansgrohe — 10:18:00 XDS Astana Team — 10:22:00 INEOS Grenadiers — 10:26:00 NSN Cycling Team — 10:30:00 EF Education - EasyPost — 10:34:00

Hora y dónde ver la etapa 3 de la París Niza 2026

Fecha: martes 10 de marzo.

Hora: 8:30 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: ESPN - Disney Plus.