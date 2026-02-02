Síguenos en:
Fútbol Colombiano

Vea el golazo HOY de Luis Muriel en Deportivo Pereira vs. Junior; ¡qué joya!

Luis Muriel marcó su primer gol en Junior de Barranquilla a través de una gran anotación de tiro libre. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de feb, 2026
Luis Fernando Muriel, nuevo jugador del Junior de Barranquilla.
Junior.

