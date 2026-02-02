Vea el golazo HOY de Luis Muriel en Deportivo Pereira vs. Junior; ¡qué joya!

Publicidad
Este lunes, en el estadio Centenario, Luis Muriel anotó su primer gol con el Junior de Barranquilla frente a Deportivo Pereira, por la fecha 4 de la Liga BetPlay I-2026.
A los 67 minutos, el Santo Tomás se encargó de cobrar un tiro libre. El delantero pateó con su pierna derecha y puso la pelota en el ángulo, dejando sin opciones al arquero Jorge Martínez pese a su 'volada'.
Vea el gol de Luis Muriel en Pereira vs. Junior
¡GO LA ZO DE TIRO LIBRE DE LUIS FERNANDO MURIEL PARA PONER EL 2-1 DE JUNIOR ANTE PEREIRA! #LALIGAxWIN 🔴⚪🦈⚽🔟 pic.twitter.com/czDP0tA7Ut— Win Sports (@WinSportsTV) February 3, 2026