Luto en el Deportivo Cali; noticia impactó a figura del equipo de Alberto Gamero

En las últimas horas, a través de sus redes sociales, Deportivo Cali confirmó una triste noticia que 'golpea' a unos de los refuerzos más importantes de cara a este 2026. Se trata de la muerte de la mamá del arquero Pedro Gallese, estelar arquero de la Selección de Perú.

"El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese. Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos y seres queridos. Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida. Descanse en paz", se lee en el comunicado del conjunto vallecaucano.

Cabe indicar que el domingo pasado, el guardameta inca fue titular y estuvo durante los 90 minutos en el arco de los 'azucareros', que en una buena actuación venció por un marcador de 3-0 a Deportivo Pasto, en el estadio de Palmaseca.

Desde su contratación, Gallese recibió la confianza del entrenador Gamero y de entrada, puso su experiencia y recorrido internacional al servicio del conjunto vallecaucano, que espera tener protagonismo en la Liga Betplay 2026.



Ahora se espera que el futbolista extranjero pueda asimilar el duro golpe que representa la partida de su progenitora.

Un video famoso de la mamá de Pedro Gallese

Después de un partido de Copa Libertadores, en el que se enfrentaron Alianza Lima y River Plate, en el que Enzo Pérez insultó a Pedro Gallese, se hizo famoso un video de la mamá del arquero peruano que ahora juega en el Cali.

"Enzo, hace unas semanas tú te acordaste de mí, ahora quiero acordarme de tu madre. No la conozco, pero sé que es una gran mujer (…) estoy segura que ella siempre ha sido tu fan número 1 así como yo lo soy de mi Pedro", expresó en su momento Tatiana Quiroz, de quien se conoció su fallecimiento este lunes.