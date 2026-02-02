Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luto en el Deportivo Cali; noticia impactó a figura del equipo de Alberto Gamero

Luto en el Deportivo Cali; noticia impactó a figura del equipo de Alberto Gamero

En redes sociales, Deportivo Cali confirmó un lamentable suceso que sacude a uno de los jugadores estelares del club. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de feb, 2026
La formación del Deportivo Cali contra Águilas Doradas por la tercera jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

