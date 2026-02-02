Rebelión de Cristiano Ronaldo no surtió efecto: Karim Benzema, nuevo jugador de Al-Hilal

El delantero francés Karim Benzema dejó de ser jugador del Al‑Ittihad para fichar por otro club saudita, Al-Hilal, actual líder del campeonato, con el que firmó un contrato de un año y medio, anunció este lunes el club de Riad. De esta manera, de nada sirvió la rebelión de Cristiano Ronaldo, quien decidió no jugar este lunes con Al Nassr, como protesta al enterarse de esta transferencia.

La antigua estrella del Real Madrid y Balón de Oro 2022, de 38 años, llega a su nuevo equipo con la carta de libertad.

Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Benzema ha marcado 8 goles en 14 partidos esta temporada.



El delantero no participó en los dos últimos partidos del Al-Ittihad, no conforme con la oferta de renovación que había recibido, según informaron varios medios.

El antiguo internacional francés (97 partidos, 37 goles) fichó por el club de Yeda en 2023 luego de 14 temporadas en el Real Madrid en las que conquistó cinco Ligas de Campeones. La temporada pasada conquistó el campeonato saudita.

A 12 puntos del líder Al‑Hilal, Al‑Ittihad parece haber perdido sus opciones de revalidar el titulo.

Los dos clubes pertenecen al Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita (PIF).