¿Quién es Daniel Valencia, el nuevo jugador que anunció América y que pidió urgente David González?

América de Cali es uno de los equipos grandes del fútbol colombiano que ha comenzado de buena manera la Liga BetPlay I-2026. Dos victorias y un empate lo tienen en la cuarta casilla de la tabla de posiciones y con mucha ilusión. Sin embargo, más allá de la buena cara que ha mostrado, en el DT David González existe una gran preocupación por la falta de definición. Por eso, en las últimas horas, los vallecaucanos anunciaron el fichaje de un delantero que ilusiona.

"¡Daniel Valencia ya es Escarlata! El atacante ecuatoriano se suma al América para potenciar nuestro frente de ataque", fue el mensaje de los 'diablos rojos' en sus cuentas oficiales. Se trata de un jugador de 29 años que llega procedente del Mant FC de Ecuador, país del que nunca ha salido y por lo tanto el club de Cali será su primera experiencia internacional.

Valencia llega en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que viene de anotar 21 goles en 35 presentaciones con Manta.

El ecuatoriano se une a la lista de refuerzos del América, en la cual aparecen: Jean Fernandes (arquero), Marlon Torres (defensor), Danny Rosero (defensor), Carlos Sierra (volante), Yeison Guzmán (volante) y el atacante Darwin Machís.



👹 ¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El atacante ecuatoriano se suma al América para potenciar nuestro frente de ataque. ⚽ pic.twitter.com/ICVgSoMzmL — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

“Darle gracias a Dios por esta oportunidad, vamos a aprovecharla. Algo inesperado, estaba entrenando, llegué a casa y me llaman para decirme lo de América. Voy por tres temporadas", fueron las palabras del atacante en charla con 'El Parche del Fútbol Cali'.



Los números de Daniel Valencia

A lo largo de su trayectoria profesional registra 178 partidos disputados, en los que convirtió 58 goles y entregó 16 asistencias, números que reflejan su influencia directa en el frente de ataque. Su etapa más productiva la vivió en Manta FC, club con el que jugó 71 encuentros y anotó 38 tantos, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Posteriormente, en CD Macará, Valencia sumó 49 partidos y 9 goles, además de 2 asistencias, manteniendo regularidad y presencia en el área rival. Con Universidad Católica y América de Quito también aportó goles y juego colectivo, mostrando versatilidad para adaptarse a distintos sistemas. En total, acumula más de 10.500 minutos en cancha.