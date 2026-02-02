Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "La Selección de Argentina es favorita a ganar el Mundial de 2026; llega como vigente campeón"

"La Selección de Argentina es favorita a ganar el Mundial de 2026; llega como vigente campeón"

Fue mundialista, jugó en Barcelona y Real Madrid, y eligió a Argentina como la selección llamada a levantar la Copa del Mundo de este año.

Por: EFE
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Selección Argentina, campeona del mundo en Catar 2022.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad