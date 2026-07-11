Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026; tras los tantos de Bellingham frente a Noruega

Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.

Dos zarpazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').

Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.

Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.



El madridista, con seis goles en tantos partidos en Norteamérica, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 50 años después.

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Enfrente, Inglaterra afrontó el último tramo del partido fiándose de la velocidad de Bukayo Saka. Una arrancada suya por la derecha y un centro medido al área obligaba a Aursnes a salvar a los suyos ante la amenaza de Kane.

Como en la primera parte, los de Tuchel acababan mejor. Djed Spence a punto estuvo de desviar a puerta el despeje de Nyland, que se durmió.

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El arquero noruego volvería a ser protagonista al inicio de la prórroga, muy a su pesar, cuando no logró bloquear un disparo de Morgan Rogers desde fuera del área y Bellingham se adelantó para cazar el rechace y liberar a Inglaterra.

La afición inglesa podía celebrar la victoria coreando los clásicos Wonderwall y Hey Jude con sus jugadores.

Los Tres Leones mantienen su buena racha en las grandes competiciones tras los cuartos alcanzados en Catar 2022 y sus dos finales consecutivas perdidas en la Eurocopa, en 2020 y 2024.

Jude Bellingham festejando anotación con Inglaterra, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026

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8 goles: Mbappé (Francia), Messi (Argentina)

7 goles: Haaland (Noruega).

6 goles: Bellingham (Inglaterra), Kane (Inglaterra)

5 goles. O. Dembélé (Francia),

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4 goles: Oyarzabal (España), Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza).