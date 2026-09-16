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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Al balón le gusta que James Rodríguez lo consienta; verlo en vivo es distinto que por televisión"

"Al balón le gusta que James Rodríguez lo consienta; verlo en vivo es distinto que por televisión"

Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, se regó en elogios sobre James Rodríguez cuando le consultaron por su debut. ¡Pura admiración por el cucuteño!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de sept, 2026
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James Rodríguez en Atlético Nacional.
James Rodríguez en Atlético Nacional.
COLPRENSA.

James Rodríguez debutó con Atlético Nacional en la victoria 3-2 sobre Inter de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El volante, que en esta ocasión lleva la número 23, dio la asistencia del tercer tanto verdolaga en la última acción del partido. Como era de esperarse, el estreno del cucuteño generó múltiples reacciones, entre ellas las de sus propio director técnico, Lucas Gonzáles.

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Al estrate del 'verde paisa' le preguntaron en rueda de prensa sobre el estreno de jugador con pasado en Real Madrid y se regó en elogios. Creo que el legado que ha construido James Rodríguez en el fútbol colombiano, sobre todo a nivel de selección y representándolo afuera, ya es inmenso. Difícilmente se va a igualar en los próximos 50 años. Somos unos afortunados de tenerlo aquí con nosotros, sobre todo yo, de tenerlo desde el rol de entrenador de todos. Fui el más contento al saber que él podía venir acá y de que yo podría ser su entrenador antes de que se retirara. Verlo en directo es diferente a verlo por televisión. Al balón le gusta que él lo consienta; se siente diferente. Decía usted que los compañeros tenían otras opciones de pase y lo buscaban a él. Yo los entiendo: si yo estuviera jugando, haría lo mismo. Ahora solamente lleva cuatro entrenamientos con nosotros. Su último partido había sido con la Selección Colombia, en el Mundial. Hoy vemos, lógicamente, que esa calidad está intacta. Va a aportarle mucho a Atlético Nacional y al fútbol colombiano. Vamos a disfrutar de una bonita aventura el tiempo que él esté con nosotros", dijo con una sonrisa en el rostro.

James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Nacional.
James Rodríguez en Inter de Bogotá vs. Nacional.
COLPRENSA.

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González también se mostró satisfecho, pero busca seguir puliendo la idea que quiere implementar. "La identidad la estamos construyendo desde el juego. Hay muchos aspectos por corregir, pero, si hay algo en lo que hemos hecho énfasis desde que llegamos nosotros, es en lo que significa ser valientes y en lo que te exige una camiseta como esta. Esta camiseta pesa mucho, no es para todo el mundo, y el que se la pone tiene que salir a ganar en cualquier estadio donde estemos. Cada partido tiene sus errores, como hoy, que no me gustó que perdiéramos el control del juego. Después de que remontamos, pudimos controlar mejor el balón y no prestárselo al rival. Armamos un partido abierto innecesariamente", concluyó.

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