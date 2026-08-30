Dura discusión entre jugadores de Junior, tras 1-1 con Santa Fe; reclamo de uno de los líderes

Junior y Santa Fe empataron 1-1 en Barranquilla, con goles de Luis Fernando Muriel y Franco Fagúndez, lo que extendió el mal momento del equipo rojiblanco, que no ha ganado en todo este semestre, a pesar de venir de ser bicampeón del fútbol colombiano.

Y en medio de su presente, de las explosivas declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa, en la que respondió fuerte a un periodista y luego se levantó y se fue, también quedó registrado una dura discusión entre varios futbolistas ‘tiburones’.

En redes sociales se conoció un video del reclamo del arquero uruguayo Mauro Silveira a varios de sus compañeros, especialmente a Edwin Herrera, luego del pitazo final del compromiso, ya que Santa Fe logró empatar al minuto 88.

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Por supuesto, son momentos de tensión durante el partido, en medio del irregular momento que pasa el cuadro barranquillero, que está en crisis, a pesar de los dos títulos consecutivos conseguidos en el fútbol colombiano.



Silveira termina molesto. El guardameta dejó clara su inconformidad tras el partido y pidió mayor compromiso de quienes defienden la camiseta del Junior. 💢



Video: @Michelle_bm08 pic.twitter.com/m6f8O7KDQr — Junior solo Junior (@Junior1924sj) August 30, 2026

Y es que en el presente semestre el Junior ha disputado siete partidos, cinco de Liga BetPlay 2026-II y dos de Copa BetPlay, y en ninguno ha podido ganar, y fue eliminado por Barranquilla FC en la copa.

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Los dirigidos por Alfredo Arias cayeron con Tolima, Millonarios y América, pero empataron con Santa Fe y Once Caldas. En la próxima jornada recibirán a Jaguares, el sábado 5 de septiembre, a las 8:20 p.m.