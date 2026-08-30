Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dura discusión entre jugadores de Junior, tras 1-1 con Santa Fe; reclamo de uno de los líderes

Dura discusión entre jugadores de Junior, tras 1-1 con Santa Fe; reclamo de uno de los líderes

El Junior sigue sin conocer lo que es ganar en esta Liga BetPlay 2026-II, tras cinco partidos ya disputados. Hay clima tenso en el equipo barranquillero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de ago, 2026
Comparta en:
Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla
Colprensa

Junior y Santa Fe empataron 1-1 en Barranquilla, con goles de Luis Fernando Muriel y Franco Fagúndez, lo que extendió el mal momento del equipo rojiblanco, que no ha ganado en todo este semestre, a pesar de venir de ser bicampeón del fútbol colombiano.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y en medio de su presente, de las explosivas declaraciones de Alfredo Arias en rueda de prensa, en la que respondió fuerte a un periodista y luego se levantó y se fue, también quedó registrado una dura discusión entre varios futbolistas ‘tiburones’.

Últimas noticias

Felipe Pardo Alianza FC
Fútbol Colombiano

Polémica por celebración de Felipe Pardo a hinchas de Nacional; “debió ser expulsado”

Alfredo Arias Junior de Barranquilla
Fútbol Colombiano

Alfredo Arias se 'calentó' en rueda de prensa; sacó 'pecho' por el bicampeonato, se paró y se fue

En redes sociales se conoció un video del reclamo del arquero uruguayo Mauro Silveira a varios de sus compañeros, especialmente a Edwin Herrera, luego del pitazo final del compromiso, ya que Santa Fe logró empatar al minuto 88.

Publicidad

Por supuesto, son momentos de tensión durante el partido, en medio del irregular momento que pasa el cuadro barranquillero, que está en crisis, a pesar de los dos títulos consecutivos conseguidos en el fútbol colombiano.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Y es que en el presente semestre el Junior ha disputado siete partidos, cinco de Liga BetPlay 2026-II y dos de Copa BetPlay, y en ninguno ha podido ganar, y fue eliminado por Barranquilla FC en la copa.

Publicidad

Los dirigidos por Alfredo Arias cayeron con Tolima, Millonarios y América, pero empataron con Santa Fe y Once Caldas. En la próxima jornada recibirán a Jaguares, el sábado 5 de septiembre, a las 8:20 p.m.

Recoleta vs Olimpia
Gol Caracol

Rodillazo lo mandó al hospital, y lo dejó con “fractura del tabique nasal”; salió en ambulancia

Lionel Messi Inter Miami
Gol Caracol

Lionel Messi se fue de 'póker' con el Inter Miami; vea sus cuatro goles en la MLS

Jaminton Campaz celebra su gol con Rosario Central a Aldosivi.
Colombianos en el exterior

Vea el golazo de Jaminton Campaz, en Rosario Central vs. Gimnasia y Esgrima, por Liga

Relacionados

Junior de Barranquilla

Independiente Santa Fe

Publicidad

Publicidad

Publicidad