CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Wilmar Roldán y un tenso momento antes de Nacional vs. Medellín: increpado y acorralado por hinchas

Wilmar Roldán y un tenso momento antes de Nacional vs. Medellín: increpado y acorralado por hinchas

Este domingo, el árbitro Wilmar Roldán vivió un amargo momento en su llegada al estadio Atanasio Girardot, minutos antes del clásico paisa. La Policía tuvo que intervenir.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2025
Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Marcelo Endelli/Getty Images

