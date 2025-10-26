Wilmar Roldán y un tenso momento antes de Nacional vs. Medellín: increpado y acorralado por hinchas

Minutos antes de iniciar el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, el árbitro Wilmar Roldán, quien impartirá justicia en este juego, fue noticia por el fuerte recibimiento en su llegada al estadio Atanasio Girardot.

El colegiado arribó en un taxi junto a sus compañeros del cuarteto arbitral y de inmediato fue acorralado por aficionados de Nacional que lo increparon y le dijeron todo. La Policía reaccionó rápido y lo rodeo para que el hecho no pasara a mayores.

Roldán, con la frialdad que lo caracteriza, se mantuvo firme y no respondió a los improperios.