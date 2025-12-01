Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / En la Selección Colombia hay postura firme sobre sorteo del Mundial 2026; "estar preparados"

En la Selección Colombia hay postura firme sobre sorteo del Mundial 2026; "estar preparados"

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, habló a pocos días de que la Selección Colombia conozca sus rivales en la fase de grupos del torneo de la FIFA que se jugará en el 2026.

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Selección Colombia: grupo más fácil y más difícil en sorteo del Mundial 2026.jpg
Selección Colombia, en manos de la surte para conocer sus rivales en el Mundial 2026.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad