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Gol Caracol  / Gustavo Alfaro, de los afectados en Paraguay: "Tenemos derecho de reclamar lo que nos corresponde"

Gustavo Alfaro, de los afectados en Paraguay: "Tenemos derecho de reclamar lo que nos corresponde"

Previo al duelo preparatorio contra Singapur; el seleccionador de Paraguay habló de la difícil situación que vive el país, luego de que importante banco quebrara.

Por: EFE
Actualizado: 12 de nov, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.
Gustavo Alfaro, DT de Paraguay.
afp.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, se manifestó afectado por el colapso de Ueno Bank, que dejó a cientos de miles de ahorristas sin acceso a sus depósitos y derivó en la destitución y encarcelamiento del presidente Santiago Peña.

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Ueno Bank, patrocinador de la selección paraguaya, fue declarado inviable el 3 de noviembre, lo que congeló las cuentas de cientos de miles de clientes, además de depósitos de empresas y organismos públicos, y provocó protestas en Asunción y otras ciudades.

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"Paraguay está pasando un momento complejo, difícil, nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor", dijo Alfaro en conferencia de prensa desde Singapur, donde la Albirroja enfrentará a los locales este viernes.

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El técnico, que llevó a Paraguay a clasificarse al Mundial de 2026 después de 16 años de ausencia, se incluyó entre los "alcanzados por esta situación" y expresó su respaldo a sus futbolistas, que días atrás denunciaron públicamente haber sido afectados.

"Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado (sobre) cuál era el sentimiento que ellos tenían", afirmó.

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El capitán Gustavo Gómez había divulgado en Instagram un comunicado en el que los jugadores aseguraron haber sido "víctimas de esta situación".

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Los jugadores "tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde", agregó Alfaro.

El Banco Central de Paraguay informó que ya restituyó al menos parcialmente los depósitos a todos los ahorristas afectados, mientras continúa pendiente la situación de las cuentas de montos mayores a los 19.000 dólares, incluidos fondos públicos.

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La Selección de Paraguay iniciará esta fecha FIFA, el viernes 13 de noviembre, cuando se enfrente a Singapur en un partido amistoso internacional. El compromiso se disputará en el Estadio Nacional de Singapur, a partir de las 7:00 de la mañana (hora colombiana), en el primero de los dos encuentros que tendrá el combinado dirigido por Gustavo Alfaro durante su gira por territorio asiático.

Para la segunda jornada de esta fecha FIFA, la Albirroja volverá a tener acción el próximo martes 17 de noviembre, cuando se mida contra Japón. Este compromiso está programado para las 8:10 de la mañana (hora colombiana) y será el segundo desafío del seleccionado paraguayo en esta ventana internacional.

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