Néstor Lorenzo, con la mente puesta en "el futuro de la Selección Colombia"; Chile será la prueba

La selección de Colombia "busca construir futuro" y probar a nuevos jugadores tras el retiro internacional de varias de sus estrellas, afirmó este jueves su director técnico, Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa previa al amistoso con Chile.

Los cafeteros recibirán a la Roja el viernes en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país), y cuatro días después visitarán el Estadio Nacional de Santiago.

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Tras la retirada internacional de jugadores históricos como el excapitán James Rodríguez y del creativo Juan Fernando Quintero y la lesión de su principal figura, Luis Díaz, Colombia jugará la última fecha FIFA del año con varias caras nuevas.

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"El resultado hoy no es lo importante, sino buscar construir futuro", dijo Lorenzo en una rueda de prensa en Cali.



"Este es un momento propicio como para probar" futbolistas que "estén dispuestos a aportarle a la selección de aquí a los cuatro años que tenemos por delante hasta el próximo Mundial", añadió.

Destacó como "fundamental" la "integración de los jóvenes" con "jugadores de experiencia que soporten la presión".

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En esta ventana internacional el técnico argentino pretende hacer debutar a jugadores como el defensor Juan Arizala y el extremo Camilo Mena.

La base del equipo se mantiene con futbolistas consolidados como Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Jhon Lucumí.

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"El rival nos pondrá a prueba (...) Nos viene bien enfrentar a equipos que tengan esa versatilidad", aseguró Lorenzo sobre los chilenos.

Por su parte, el director técnico interino de Chile, Nicolás Córdova, calificó el encuentro de "difícil".

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Colombia "es una selección que está sumamente aceitada, ya lleva un proceso bastante largo, un Mundial adentro, una final de Copa América. Estamos hablando de jugadores que juegan en las mejores ligas del mundo", dijo Córdova en rueda de prensa.

La Roja también vive un proceso de recambio tras el retiro de varias de las figuras de la denominada "generación dorada" y la no clasificación a los últimos tres mundiales.

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El foco siempre ha estado en "armar un plantel competitivo de cara a lo que viene el próximo año, independiente de quien esté sentado en la banca", afirmó Córdova.

Los beneficios del partido irán destinados a las víctimas y los daños del terremoto del 10 de agosto que devastó Cali y otras regiones del oeste del país.

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En la pasada fecha FIFA, entre septiembre y octubre, Colombia empató con México (1-1), perdió con Paraguay (1-0) y venció a Perú (2-0).