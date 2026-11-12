España se hizo respetar como campeón del mundo y venció 0-2 a República Checa, en Liga de Naciones

España firmó este jueves en Praga su quinta victoria seguida en la Liga de Naciones al derrotar a la República Checa con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido, en un partido en el que tuvo que arremangarse y en el que el protagonista fue el VAR, al detectar una pena máxima y dejar con uno menos a los locales en la segunda parte.

Sin Lamine Yamal y otros pesos pesados, como Rodri o Mikel Oyarzabal, España saldó el trámite ante el colista tras una primera parte en la que dominó con autoridad y una segunda en la que bajaron el nivel y los checos rozaron el empate, pero acabaron con diez por la roja al capitán Krejci, también expulsado en la ida.

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El combinado de Luis de la Fuente amplía a 43 su racha histórica de encuentros sin perder y se emplaza con Inglaterra, que ganó a Croacia, para dilucidar el liderato del grupo en la última jornada el próximo domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid.

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Con el enmascarado Martin Zubimendi al timón, el balón echó a rodar de acuerdo con el guion previsto. Los campeones del mundo se hicieron con el control y el equipo checo, comandado por el español Santi Denia, lo aceptó, aunque en ocasiones con la presión alta para tratar de no encajonarse demasiado.



🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗔𝗚𝗔!!



Terminamos los partidos a domicilio con pleno de victorias.



🇨🇿 🆚 🇪🇸 | 0-2 | 90+6’#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/d61QTHm7PY — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 12, 2026

España movió bien la pelota buscando la frescura de Yeremy Pino en el papel de Lamine Yamal, en asociación con un Pedro Porro que volvía después del Mundial, y las incursiones de Cucurella por la izquierda, aunque sin demasiado mordiente.

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Fue en el minuto 19 cuando la Roja metió miedo por primera vez, con un remate del lateral madridista que se le fue alto.

Tres minutos después, Huijsen también estuvo a punto de abrir el marcador con un remate de cabeza que detuvo Kovar.

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Con la zaga checa bien ordenada, Fermín se reivindicó como referencia entre líneas y Pino y Baena se intercambiaron en las bandas.

Sin tiempo para ver los resultados de los retoques, llegó el penalti, revisado en el VAR tras una acción inofensiva en la que Ambros tocó de forma inocente la pelota con la parte alta de un brazo.

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Con Oyarzabal ausente por el nacimiento este jueves de su segundo hijo, Baena lo ejecutó de forma magistral para anotar su quinto gol con la camiseta de la selección española.

La ventaja pudo ampliarse antes del descanso tras una jugada de orfebrería que desembocó en Fabián, quien, a pierna cambiada, propulsó el balón a la cruceta.

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Los de Santi Denia apenas se asomaron por los dominios de un Unai Simón, que cumplió su partido número 70 con España estrenando su etiqueta de mejor portero del mundo.

El 1-0 transmitió la sensación de que el partido estaba encarrilado, más si cabe tras un segundo gol obra de Yeremy Pino después de un pase telescópico de Unai Simón que plantó al extremo del Crystal Palace solo ante Kovar.

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Pero el piloto del VAR se encendió de nuevo y detectó un milimétrico fuera de juego que invalidó la obra de arte del guardameta del Athletic Club.

Aliviados, los checos se envalentonaron y amenazaron por primera vez la portería española con un remate de Zima desde el borde del área chica, seguido de un tiro de Provod que se envenenó al rechazar en Pedro Porro y que rozó el poste.

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Fueron el prólogo a otras dos embestidas a balón parado que sembraron el pánico en el área española, sobre todo con el balón al larguero de Hlozek peinado de espaldas tras una salida tardía de Unai Simón.

De nuevo las sensaciones se tradujeron en espejismo cuando dos minutos después del agobio Mikel Merino, el revulsivo tradicional, habilitó a Roberto Fernández y Krecji le agarró cuando avanzaba solo hacia un costado del área.

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De nuevo el videoarbitraje cobró protagonismo y el árbitro corrigió su primera decisión de sacar amarilla y la convirtió en roja al capitán, que ya fue expulsado con doble amonestación en la derrota de los checos ante España en la ida (3-1).

Con diez, el partido siguió agitado, pero a los centroeuropeos se le agotaron las pilas y España aprovechó para ampliar la ventaja en el último suspiro con un tanto de Pubill.

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- Ficha técnica:

0 - República Checa: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv (Soucek, min. 85), Kral; Ambros (Vlcek, min. 76), Hlozek (Kabongo, min. 85), Provod (Subert, min. 66); y Naderi (Hopi, min. 66).

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2 - España: Unai Simón; Pedro Porro (Pubill, min. 76), Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián (Pedri, min. 76), Baena, Fermín (Jorge de Frutos, min. 82), Yeremy Pino (Mikel Merino, min. 66); y Ferran Torres (Roberto Fernández, min. 66).

Goles: 0-1, min. 39: Baena, de penalti. 0-2, min. 95: Pubill.

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Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Expulsó con roja directa al checo Krejcl (min. 69) y mostró tarjeta amarilla a los españoles Pedro Porro (min. 11) y Mikel Merino (min. 70).

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Letná de Praga, que llenó sus gradas con 18.300 espectadores. Un sector de la afición local encendió bengalas cuando mostró un tifo de apoyo a su selección.