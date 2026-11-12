Respeto total en Chile por la Selección Colombia; “tiene mucha jerarquía, son un gran desafío”

La Selección Colombia está lista para el primero, de los dos partidos preparatorios frente a Chile, en esta fecha FIFA de noviembre, y hay mucha expectativa por la manera en la que llegan ambos combinados a este compromiso, con un recambio generacional, y sin las figuras de muchos años.

Por eso, en charla con Carlos González, de 'La Tercera', mencionó de entrada cómo está el combinado austral, dirigido actualmente por Nicolás Córdova. "La verdad es que el equipo chileno es un equipo que está en transición, entre una generación que ya se retiró prácticamente, la generación dorada, y una nueva generación de jugadores emergentes con muy poca presencia en Europa".

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Ya sobre la Selección Colombia, hay mucha admiración y respeto a horas previas de estos compromisos, y de esta manera nos destacan en el exterior. "La Selección Colombia es muy respetada, tiene mucha jerarquía y cuenta con muy buenos jugadores. Si bien esta nómina contra Chile busca nuevos nombres y variantes, los enfrentamientos siempre han sido un gran desafío, pues es uno de los rivales más complejos para la selección chilena, especialmente por el mal nivel de Chile, lo que lo hace aún más difícil. Néstor Lorenzo ha hecho un gran trabajo: logró acomodar un plantel de grandes nombres para llevarlo al Mundial y ahora adelanta un proceso más sostenible de recambio".

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Acá más declaraciones antes de Colombia vs Chile

*Jugadores chilenos a tener en cuenta

"La mayoría están repartidos entre Argentina, México, hay un par de jugadores en España como Gabriel Suazo y Lucas Cepeda. Y también hay otros en Rusia como Maximiliano Gutiérrez y los que están en Inglaterra. Pero la verdad es que es un equipo de mucha proyección y de poco roce internacional. Entonces, estos partidos son más que nada para ir viendo y generando una base de jugadores jóvenes".

Ben Brereton, disputa un balón con Daniel Muñoz, de Colombia. ANDRES PINA/PHOTOSPORT/Photosport via AFP

*Así llega Chile

"En ese sentido, Chile viene de una gira por Norteamérica, donde perdió dos partidos y derrotó a México, pero es un equipo que le falta bastante todavía para consolidarse".

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*El tema del técnico en Chile

"Con respecto a la situación del técnico, Nicolás Córdova lleva un interinato bastante largo, desde las eliminatorias pasadas, desde la recta final de las eliminatorias pasadas, y se ha mantenido porque la idea de las autoridades del fútbol es contactar a Manuel Pellegrini, contar con él, que sea el nuevo entrenador, pero también hay elecciones en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y en la federación, por lo tanto eso también está un poco en suspenso, pero siempre la idea ha sido contar con Manuel Pellegrini que hoy está en el Betis de España con una gran campaña".