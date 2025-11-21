Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Ha afectado la muerte de Diogo Jota en Liverpool, pero lo último que haría es usarlo como excusa"

"Ha afectado la muerte de Diogo Jota en Liverpool, pero lo último que haría es usarlo como excusa"

Desde Liverpool sostienen que extrañan mucho a Diogo Jota, pero que eso no es justificación para los malos resultados que han tenido.

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico.
Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad