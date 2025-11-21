"Ha afectado la muerte de Diogo Jota en Liverpool, pero lo último que haría es usarlo como excusa"

Arne Slot, técnico del Liverpool, manifestó que es imposible medir cuánto les ha afectado a los jugadores el fallecimiento del portugués Diogo Jota, pero subrayó que lo último que haría es utilizarlo como excusa para los resultados.

Tras la clasificación al Mundial de 2026, Andy Robertson, jugador de Escocia, recordó a Jota y el deseo que tenía este de clasificarse a la Copa del Mundo, por lo que Slot fue preguntado en rueda de prensa este viernes.

Diogo Jota, exdelantero portugués, en un partido del Liverpool en la temporada 2024/2025 AFP

"Es bueno para nosotros recordar a Diogo (Jota), por la persona y el jugador que fue. Es imposible medir cómo ha afectado a nuestros jugadores y a nuestros resultados, pero lo último que haría es utilizarlo como excusa", dijo el entrenador neerlandés al servicio de los 'reds'.



"No lo sé, lo que sé es que le echamos de menos. Eso es 100 % seguro. Y echamos de menos a la persona, pero no puedo medir el impacto que ha tenido en nuestros resultados. Es imposible que lo sepa y nunca lo voy a usar como excusa", agregó Arne Slot.

Diogo Jota falleció este verano en un accidente de tráfico junto a su hermano, André Silva, en la provincia española de Zamora.

"Muchas veces nos juzgan, a veces de forma justa a veces de forma injusta. Vi la entrevista de Andy y creo que es normal. Muchas veces pienso en cómo se siente su mujer y sus hijos y es mucho más duro para ellos que para nosotros", agregó Slot.



Otras declaraciones

De baja por lesión desde finales de septiembre, el guardameta brasileño Alisson Becker debería regresar a la portería del Liverpool este fin de semana, anunció el entrenador Arne Slot, que no podrá contar con Florian Wirtz ni Conor Bradley.

Tras el parón de selecciones, los 'reds' reciben el sábado al Nottingham Forest, en puestos de descenso, un partido importante para el vigente campeón de Inglaterra, que ha perdido cinco de los últimos seis partidos de Premier League.

Para ese encuentro, el entrenador neerlandés Arne Slot podrá contar con su guardameta titular, el brasileño Alisson Becker, lesionado el 30 de septiembre durante la derrota en Liga de Campeones contra el Galatasaray, y que se ha perdido ocho partidos desde entonces.

"Si está listo para jugar, será titular", afirmó el entrenador de los 'reds'.