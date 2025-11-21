Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Por insólita lesión, estrella del Chelsea se perderá partido contra Barcelona por Champions League

Por insólita lesión, estrella del Chelsea se perderá partido contra Barcelona por Champions League

Este jugador del Chelsea estaba cerca de reaparecer, pero esta nueva lesión lo privará de varios compromisos, incluido frente a los 'culés'. ¡Acá lo que pasó!

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Comparta en:
Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad